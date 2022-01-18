Син Вікторії та Девіда Бекхема став зіркою корейського GQ: брутальні образи

Син знаменитого подружжя Вікторії та Девіда Бекхема став головним героєм корейського глянцю GQ. 19-річний Ромео знявся для видання в модних образах.

На обкладинці глянцю нащадок знаменитих батьків позував у чорній прозорій сорочці з мережива та чорних штанах. Його образ доповнили білі високі шкарпетки заправлені в штани та кремові туфлі. Брутальності юнаку додали вуса. Він також приміряв чорну джинсову жилетку на оголене тіло.

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Увесь одяг, який приміряв Ромео – від бренду Saint Laurent. В мережі пишуть, що маркетологи вже прискіпливо приглядаються до юнака, тож, ймовірно, зовсім скоро хлопець стане амбасадором Модного будинку.



Ромео Бекхем позує для обкладинки глянцю / Фото з інстаграму



Ромео Бекхем позує для обкладинки глянцю / Фото з інстаграму

Дивіться всю фотосесію Ромео Бекхема для корейського GQ

Ромео вже не вперше підкорює модний світ. Раніше він знявся для обкладинки італійського видання Vogue. Хлопець позував у різному дизайнерському вбранні.

Ще в дитинстві Ромео увійшов у список найстильніших британців і відтоді не втрачає свого статусу. В 11-річному віці він дебютував у модельній індустрії знявшись в рекламному ролику бренду Burberry. Нещодавно хлопець підписав контракт про довгострокову співпрацю зі спортивною маркою PUMA.

Та варто зазначити, що зйомки у модних глянцях – це радше хобі хлопця або ж пропозиції від головних редакторів. Насправді Ромео вирішив піти батьковим шляхом та стати футболістом. Зараз на добрих позиціях він тримається в команді Форт-Лодердейл.