Популярні штани на осінь: стильні варіанти, які сподобаються всім

До однієї з уніформ осені належать штани. Ми будемо носити їх так само часто, як і джинси, адже вони гарно пасують до будь-якого верхнього одягу.

Штани завжди були невід’ємною частиною нашого гардероба, втім останнім часом бренди все частіше виводять їх на вершину модної ієрархії. Цієї осені в моді офісний стиль, тож не дивно, що на перші позиції виходять саме штани.

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У смужку

Такі штани найкраще асоціюються у нас з офісним дрес-кодом. Носіть штани в тоненьку смужку з блузами, жилетками, жакетами, кепками, кросівками чи туфлями.



Модні штани осені 2023 / Фото Elle

Ультрадовгі

Дуже довгі штани візуально роблять ноги довшими, а це подобається багатьом дівчатам. Чудово такі штани комбінуються з кросівками, лоферами чи туфлями на плоскій підошві.



Модні штани осені 2023 / Фото Elle

Широкі

Штани фасону wide leg гарно сидять на всіх типах фігури та легко стилізуються з речами з класичного гардеробу чи кежуал.



Модні штани осені 2023 / Фото Elle

Завужені

Якщо ви втомилися від широких штанів, то в моду цього сезону повернулися завужені штани cigarette, з високою талією та довжиною до щиколотки. Вперше вони з’явилися в гардеробі жінок у 1950-х роках, а потім повернулися до нас в нульових. Тепер ще донедавній антитренд знову стане бажаним елементом гардероба.



Модні штани осені 2023 / Фото Elle