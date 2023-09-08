Брюки всегда были неотъемлемой частью нашего гардероба, однако в последнее время бренды все чаще выводят их на вершину модной иерархии. Этой осенью в моде офисный стиль, так что не удивительно, что на первые позиции выходят именно штаны.

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В полоску

Такие штаны лучше ассоциируются у нас с офисным дресс-кодом. Носите брюки в тоненькую полоску с блузами, жилетками, жакетами, кепками, кроссовками или туфлями.



Модные штаны осени 2023 / Фото Elle

Ультрадлинные

Очень длинные штаны визуально делают ноги длиннее, а это нравится многим девушкам. Прекрасно такие брюки комбинируются с кроссовками, лоферами или туфлями на плоской подошве.



Модные штаны осени 2023 / Фото Elle

Широкие

Штаны фасона wide leg хорошо сидят на всех типах фигуры и легко стилизуются с вещами из классического гардероба или кэжуала.



Модные штаны осени 2023 / Фото Elle

Зауженные

Если вы устали от широких брюк, то в моду этого сезона вернулись зауженные брюки cigarette, с высокой талией и длиной до лодыжки. Впервые они появились в гардеробе женщин в 1950-х годах, а затем вернулись к нам в нулевых. Теперь еще до недавнего антитренд снова станет желаемым элементом гардероба.



Модные штаны осени 2023 / Фото Elle