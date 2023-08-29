Яке взуття носити зі штанами карго: найкраща добірка

Штани карго цього року підкорили багатьох дівчат, тож ми точно побачимо їх в осінніх аутфітах. Носити штани тепер можна не лише з кросівками, але й босоніжками. Останній приклад показали знаменитості і він дійсно виглядає неймовірно.

Ріст популярності на штани карго постійно росте. Модниці зі всього світу обирають різноманітні кольори штанів, які доповнюють базовими майками, футболками та світшотами.

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Образи зі штанами карго доволі легко стилізувати, тому й не дивно, що вони завоювали таку популярність.

Штани карго і мюлі на підборах

Камуфляжні карго – одні з найпопулярніших. Поєднуйте їх з майками, футболками та довершуйте босоніжками чи шльопанцями на підборах.



Стильний образ зі штанами карго / Фото з Instagram

Штани карго і чоботи з квадратним носком

Восени поєднуйте штани карго з чоботами на підборах. Красиво образ виглядає з кроп-топом та бомбером.

Джинси карго і кросівки

Класичний образ осені – шкіряна куртка з кросівками чудово поєднається з джинсами карго. Такий аутфіт дуже легко відтворити та додати своєї родзинки.

Штани карго і туфлі на підборах

Повсякденний образ, що складається зі штанів карго можна покращити завдяки туфлям на підборах. Додавайте до штанів карго білу чи блакитну сорочку або ж яскравий лонгслів.