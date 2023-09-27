Нещодавно Кендалл Дженнер потрапила під приціл папараці у шовковій білій сорочці, яку поєднала з чорними штанами та шкіряними черевиками. Бавовняна сорочка набула б ділового вигляду, а от шовкова сорочка зробила образ елегантним та романтичним. Втім не вона одна обирає цього сезону шовкові сорочки.

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Меган Маркл також виходила у шовковій бежевій сорочці, яку поєднала з кремовими штанами і туфлями в тон. Модель Кендіс Свенпол на Венеційський кінофестиваль прийшла у шовковому костюмі, що складався зі штанів та сорочки, а Дженніфер Лопес стилізувала білосніжну сорочку з широкими штанами.

Хоч ми й про них забули, втім шовкові сорочки виглядають розкішно та невимушено. Вони виглядають дуже ошатно та пасуватимуть до базових джинсів, шкіряних спідниць та штанів палаццо.

Шовкова сорочка з’явилася в колекціях багатьох брендів. Дизайнери представили її для весняно-літнього сезону 2024 року. Шовкові сорочки були особливо актуальними у 1990-х роках. Дизайнер Том Форд представив їх для Gucci ще восени 1995 року.



Шовкові блузи повертаються в моду / Фото Vogue



Шовкові блузи повертаються в моду / Фото Vogue

Зараз шовкові блузи є частиною тренду на "тиху розкіш". Вони чудово підходять для вечірнього виходу. Варто лише додати класичні штани, спідницю та відповідні аксесуари.