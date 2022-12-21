Знайдено найбажаніший бомбер зими: як він виглядає

Знамениті it-girls завжди задають тренд на певні речі, які згодом стають популярними. Так, модель Кендалл Дженнер приміряла на собі зимовий бомбер, який має всі шанси стати хітом сезону.

Надутий шкіряний бомбер від бренду Loewe – найбажаніша річ цього сезону, пише 24 канал. Бренд представив бомбер у двох варіантах – нейлоновому та шкіряному, втім модницям полюбився саме другий варіант.

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Нещодавно на гірськолижному курорті в Апспені в об’ємному бомбері відпочивала американська модель Кендалл Дженнер. Знаменитість обрала зелений верхній одяг, який доповнила коричневим пухнастим капелюхом.

Варто зазначити, що її образ прихильники розкритикували в мережі. Користувачі зазначили, що в парі з капелюхом її образ виглядає безглуздо, тож модель закрила коментарі, але фото таки залишила.

Бомбер від Loewe має у своєму гардеробі інфлюенсерка Гейлі Бібер. Нейлоновий виріб манекенниця носила в парі з чорними джинсами та квадратним взуттям. А от чорний бомбер зірка доповнила блакитними джинсами та яскравим аксесуаром – чорними сонцезахисними окулярами із зеленою оправою.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest

Виріб зеленого кольору має у своєму гардеробі дружина французького актора Венсана Касселя – Тіна Кунакі.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest

На подіумі шкіряний бомбер представили у двох кольорах – чорному та зеленому. Модниці вже почали помалу приміряти на собі дутий верхній одяг. Коштує такий верхній виріб 7 тисяч доларів.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest

Бомбер був придуманий для американських льотчиків, втім тепер завоював світ моди та став частиною гардероба фешіоніст.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest