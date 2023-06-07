Щоб відпочинок приніс вам задоволення та залишив після себе лише приємні спогади, складіть список того, що вам треба поставити у валізу, пише 24 Канал.

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Купальник

Звісно, купальник – це перше, що ми ставимо у валізу, коли їдемо на відпочинок. Однак у поспіху навіть і його можна забути. Тому перш за все передивіться, чи точно ви взяли його з собою на відпочинок

У моді зараз купальники з об’ємними квітковими аплікаціями. Виглядає такий виріб досить свіжо та цікаво.

Сукня

Якщо хочете обрати трендову сукню – зробіть ставку на кроше. Зараз вона особливо популярна, та й чудово підходить для пляжної прогулянки, оскільки її можна одягнути під купальник.

Капелюх

Щоб захистити волосся, обличчя та очі від ультрафіолетових променів, не забудьте взяти з собою солом’яний капелюх. Якщо хочеться додати ще головних уборів – візьміть кепку чи косинку.

Сандалі

Цього року асортимент літнього взуття просто вражає. Останнім часом в мережі можна помітити все більше відкритого взуття із зав’язками. Сандалі доволі легкі та компактні, тож їм точно знайдеться місце у валізі.

Окуляри

Без цього аксесуару просто неможливо уявити відпочинок на пляжі. Краще буде, якщо візьмете не одну пару окулярів, а одразу кілька.

Об’ємна сумка

Покидаючи номер та вирушаючи до басе йну, варто мати з собою об’ємну сумку, в яку ви зможете скласти всі найнеобхідніші вам речі.