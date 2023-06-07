Серед модних новинок можна знайти жіночні, комфортні та цікаві сукні. Українська стилістка Яна Платонова розповіла у своєму інстаграм-блозі, що кардинальних змін з попереднім літнім сезоном нема.

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Вона зазначила, що при виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Саме тому у представленій добірці багато речей з льону, мусліну, тонкої бавовни та віскози.

Для підготовки дописів на цю тему, я відібрала варіанти з понад 4000 моделей суконь на сайті net a porter, це, в першу чергу, орієнтири по крою, дизайну та актуальній стилізації,

– зазначила стилістка.

Поєднуйте літні сукні з сандалями, балетками та кросівками. Для вечірніх виходів застосовуйте босоніжки та туфлі на підборах. Довершуйте свої аутфіти сумками-шоперами або ж красивими сумками, які лише підкреслять витончений стиль.

Також не забувайте влітку про сонцезахисні окуляри та прикраси. Обирайте золоті або сріблі ланцюжки, браслети чи сережки, робіть ставку на кольє з бісеру чи перлин, або ж взагалі залишайте шию оголеною. Це також створює доволі мінімалістичний та скромний look,

Основні трендові сукні 2023

• Довжина максі;

• Мінімалізм;

• Дукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними);

• Кроше та інші техніки;

• Прозорість;

• Етно мотиви;

• Сукні-бандо;

• Різноманітні зав‘язки;

• Сукні з вирізами.



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram



Модні сукні для літнього сезону / Фото з Instagram