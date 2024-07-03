Який одяг взяти з собою у відпустку: 5 найкращих образів, які вартують уваги

У липні чимало людей відправляються у відпустку. Однак все ближче до відпустки настає модний дисонанс того, що ж саме взяти з собою? Щоб ви не картали себе за те, що не взяли чогось з собою, радимо озброїтися кількома гармонійними образами, які забезпечать вам гарний вигляд.

Аутфіти у відпустку підійдуть для особливої вечері, прогулянки містом чи узбережжям. Варто розуміти, що всі речі мають бути розслабленими, не сковувати рухи та не парити вас у спеку.

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Сорочка оверсайз

Велика світла сорочка – це найзручніший варіант на літо. Обирайте для себе матеріал з льону, в якому вам буде комфортно та стильно. Одягайте вбрання на пляж, аби захиститися від палючого сонця.



Стильні речі на літо 2024 / Фото Vogue

Сукня максі

Ця сукня ідеально вписується в літню естетику. У ній можна сміливо вирушати на пляж, а ввечері доповнювати образ завдяки красивим босоніжкам та прикрасам.



Красиві речі на літо 2024 / Фото Vogue

В’язана спідниця

Мережевна чи в’язана гачком спідниця найкраще підходить для пляжних образів. Носити таку спідницю можна зранку до вечора, красиво поєднуючи із солом’яним капелюхом.



Ефектні речі на літо 2024 / Фото Vogue

Вільні штани

Штани з льону чи бавовни не займуть багато місця, однак складуть чудовий дует білій футболці оверсайз, топам чи майкам.



Модні речі на літо 2024 / Фото Vogue

Обтисла сукня

Влітку носіть сукню міді, яка підкреслює вигини фігури та має асиметричні вирізи. Доповнюйте її в’єтнамками, сандалями чи босоніжками.



Красиві речі на літо 2024 / Фото Vogue

До всього пляжного вбрання не забувайте про головні убори та сонцезахисні окуляри, без яких просто неможливо обійтися на відпочинку.