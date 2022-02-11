День святого Валентина – це чудова нагода вчергове сказати коханій про свої почуття, влаштувати сюрприз та вручити подарунок, який вона із задоволенням буде носити.

Цікаво Що одягнути на День Валентина: добірка найцікавіших варіантів

До оберемка квітів та солодощів пропонуємо обрати ще одну складову подарунка для вашої коханої.

Аксесуари

Ланцюжки на шию

Можливо, найкращі друзі дівчат – це діаманти, але точно не в цьому сезоні. На модному Олімпі міцно закріпився тренд на позолочені та сріблясті ланцюжки, тож такий аксесуар ідеально підійде вашій обраниці для створення стильних образів.

Модні фешіоністи вже одягають декілька ланцюжків на шию, тож якщо не зможете обрати щось одне – беріть декілька, але в одному відтінку. Хоча й варто зазначити, що деякі стилісти схвально відносяться до поєднання золота та срібла, але робити це треба дуже вміло, адже можна легко зіпсувати образ.



Стильні подарунки дівчині на День Валентина / Фото з інстаграму

Кепка

Вже навесні серед головних уборів нове поповнення – кепка-бейсболка. Зірки інстаграму вже починають її активно носити. Бейсболка органічно впишеться у гардероби модниць, тож для подарунка ідеально підійде кепка в класичних відтінках – чорному, білому, бежевому. Ваша дівчина точно знайде їй застосування.



Стильні подарунки дівчині на День Валентина / Фото з інстаграму

Одяг

Рожевий жакет

Рожевий колір у новому сезоні не втрачатиме своєї популяності. Вбрання у цьому кольорі можна знайти на будь-яких елементах гардеробу. Звісно, обирати вам, але ми радимо зробити ставку на жакет рожевого кольору. Його можна одягати з трендовими шкіряними штанами, джинсами, бермудами чи яскравими лосинами.



Стильні подарунки дівчині на День Валентина / Фото з інстаграму

Елемент гардеробу в кольорі Very Peri

Фіолетовий вважається одним з наймодніших кольорів 2022 року. Одяг всіх переливів фіолетового підійде і для офісних буднів, і для вечірнього виходу. Якщо ваша кохана слідкує за трендами, то точно знає, що модний бузковий чи лавандовий – в центрі уваги всіх модниць інстаграму. Оберіть головний убір, сумку, шарф, светр, чи блузку в цьому кольорі.



Стильні подарунки дівчині на День Валентина / Фото з інстаграму

Піжама

Одягатися красиво треба не лише для прогулянок, але й вдома. До прикладу, цікава піжама стане приємним сюрпризом, в якому ваша обраниця буде почуватися затишно та комфортно.



Стильні подарунки дівчині на День Валентина / Фото з інстаграму

Сумка

Радимо вам зупинити свій вибір на сумці-багеті. Якщо такої у вашої коханої ще немає, то ви їй точно вгадаєте з подарунком, а якщо є – повірте, зайвою вона не буде.

У мас-маркетах та інтернет-магазинах знайти сумку такої моделі можна на будь-який смак. Цікаво виглядає модель з різними ремінцями, ланцюжками та заклепками, втім не менш стильно виглядає звичайна лаконічна модель у чорному кольорі.



Стильні подарунки дівчині на День Валентина / Фото з інстаграму

Взуття

Потіште кохану неймовірними туфлями від бренду Kachorovska. Взуття ідеально підійде до штанних костюмів, суконь для денного та вечірнього виходу та чудово поєднається навіть з базовою футболкою та джинсами.



Стильні подарунки дівчині на День Валентина / Фото з інстаграму