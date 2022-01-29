День Валентина – особливе свято, оповите любов’ю та романтичним настроєм. У цей день кожна дівчинка хоче виглядати по-особливому пристрасно та бездоганно.

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Fashion 24 на прикладі відомих інфлюенсерок підібрали для вас кілька ефектних образів, які подарують вам неперевершений вигляд.

Традиційно заведено зустрічати День Валентина у червоних сукнях. У такому яскравому вбранні ви точно будете почувати себе впевнено, чарівно та сексуально. Продемонструвати свою жіночну привабливість можна в сукні, яку приміряла на святкування Нового року Ельза Госк.

Шведська модниця обрала елегантний варіант на бретельках з глибоким розрізом на нозі, довершивши look червоними туфлями та зібраною зачіскою в пучок.



Ефектні образи на День Валентина / Фото з інстаграму

Німецька інфлюенсерка Соня Лісон одягнула на вечірку елегантну сукню з розрізом на тілі та нозі. Блакитний колір у 2022 році такий же популярний, як і Very Peri, тож аби додати ще більшого акценту – одягайте туфлі блакитного кольору, втім для зимової пори року чудово підійдуть білі або чорні чоботи на підборах.



Ефектні образи на День Валентина / Фото з інстаграму

Українська блогерка Діана Мілканова робить ставку на завжди актуальні сукні – на бретельках чорного кольору. Окрім цього вона показує ще один елегантний варіант – сукня-бюстьє із зачесаним внизу хвостом. Виглядає такий look скромно і ефектно водночас.



Ефектні образи на День Валентина / Фото з інстаграму



Ефектні образи на День Валентина / Фото з інстаграму

Якщо антураж святкування не зовсім буде підходити для довгих та вишуканих суконь, сміливо обирайте стильну блузу з бантом та твідову спідницю за прикладом француженки Жюлі Феррері. Завершальним штрихом можуть стати чоботи на підборах та жакет.



Ефектні образи на День Валентина / Фото з інстаграму

Ікона стилю Розі Гантінгтон-Вайтлі обожнює трикотажні речі. Білявка приміряла на собі чорний кардиган, який поєднала з трендовою шкіряною мініспідницею. Її чарівний образ доповнив пучок внизу та босоніжки на довгих зав’язках.



Ефектні образи на День Валентина / Фото з інстаграму

Якщо ж бажаєте на День Валентина сяяти в яскравих кольорів, модними образами варто надихатися у Леоні Ганне. Німкеня нещодавно застилізувала рожевий костюм з блідо-зеленим топом, салатовими чоботами на підборах та зеленою сумкою.



Ефектні образи на День Валентина / Фото з інстаграму