Що можна одягати на Великдень: Андре Тан розповів про святкове вбрання

Великдень в Україні святкуватимуть вже у неділю, 5 травня. Чимало стилістів та експертів розповідають про образи, які можна приміряти в цей день. Дизайнер Андре Тан постійно ділиться зі своїми прихильниками fashion-порадами, тож вирішив розповісти, як саме варто одягнутися у велике релігійне свято.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан опублікував кілька порад, які варто врахувати для створення великоднього образу. За його словами, сучасні образи на Великдень підкреслять красу. Модельєр навів кілька доречних та стильних варіантів вбрання, якими ви можете надихнутися для створення святкового аутфіту.

До теми Що не можна одягати на Великдень: Андре Тан дав цінні поради

Вишиванка

Вишита сорочка – це не просто одяг, але й символ нашої автентичності та єднання з традиціями. А ще вишиванка дуже гарно виглядає та ідеально підходить для святкового дня.



Андре Тан назвав варіанти вбрання на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Білий колір

"Білий колір – це не просто класика, але й традиційний вибір для святкування Великодня. Він символізує чистоту, оновлення та нове життя. Це може бути блуза чи сукня, але зверніть увагу, щоб вони були не сильно відкритими", – уточнив Андре Тан.



Варіанти вбрання на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Пастельні тони

Блакитні, рожеві, персикові та м’ятні відтінки чудово підходять для весняного свята. Речі в пастельних тонах подарують вам відчуття легкості та підкреслять вашу жіночність.



Андре Тан назвав варіанти вбрання на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Квітковий принт

"Сукня або блузка з квітковим принтом – це завжди стильно та актуально. Такий одяг створить романтичний та жіночний образ, який ідеально підходить для святкової атмосфери", – розповів дизайнер.



Варіанти вбрання на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Пасторальний стиль

Обирайте для святкування Великодня легкі сукні з натуральних тканини, які підкреслені в лінії талії та мають пишну спідницю.



Андре Тан назвав варіанти вбрання на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Та найголовніше – обирайте той одяг, в якому вам буде комфортно. Андре Тан зазначив, що Великдень – це світле свято любові, радості та єднання з близькими, тому одягайте ті речі, в яких вам буде затишно.