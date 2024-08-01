Fashion-натхнення: 6 літніх образів Анук Ів, які ви захочете повторити

Німецька інфлюенсерка Анув Ів є прикладом для багатьох модниць. За її інстаграм-сторінкою стежить понад 1 мільйон прихильників зі всього світу, які надихаються її цікавою стилізацією та поєднанням класичних речей.

Білявка дуже любить створювати образи в стилі мінімалізм. Її профіль – це не що інше, як гід для тих, хто хоче створити лаконічний та ідеально стриманий аутфіт.

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У літньому гардеробі інфлюенсерка робить ставку на світлі кольори, але й не забуває про позачасові комбінації та модні фасони. Модниця поєднує білі штани з різноманітних верхом, показує чим доповнює класичну чорну сукню та демонструє безпрограшність чорно-білих речей в образі.

Промоніторивши особисту сторінку німкені в інстаграмі, Fashion 24 зібрав неймовірні образи, які точно підкорять всіх дівчат, які захочуть їх повторити.

Лляний костюм влітку – беззаперечний мастхев, тож блогерка поєднала білі штани з жакетом, додавши під низ чорну футболку та об’ємну коричневу сумку.

Якщо не знаєте, що одягнути – завжди обирайте поєднання чорного та білого. Анук Ів доповнила чорну майку на бретельках штанами палаццо та білою сумкою.

Щоб створити розслаблений аутфіт – одягайте сорочку оверсайз в поєднанні з класичними штанами для створення балансу.

Базову чорну сукню можна доповнити на поясі бордовим поясом та об’ємною сумкою того ж відтінку, а на ноги одягнути чорні в’єтнамки.

Цього сезону сірі майки та футболки є доволі популярними, тож складіть образ за допомогою цієї речі, яку вдало поєднаєте з широкими лляними штанами.

Доволі популярними вважають балетки в сіточку, тому радимо їх поєднати за прикладом модниці – разом із широкими штанами та білосніжною жилеткою.

Якщо хочете мати елегантний та простий вигляд – одягайте білу футболку разом з класичними штанами та довершуйте look витонченим взуттям.

Серпень – це чудова можливість приміряти на собі багато цікавих образів, тому радимо придивитися до аутфітів інфлюенсерки, аби віднайти щось цікаве для себе.