З чим носити вишиванку цієї весни: добірка сучасних образів

Кожного року в третій тиждень четверга українці відзначають День вишиванки. Це свято відносно нове та покликане єднати та культурно відроджувати увесь український народ. Як стильно виглядати на День вишиванки – читайте на сайті 24 каналу.

День вишиванки в Україні святкують з 2006 року, пише 24 канал. Українці шанобливо ставляться до багатства своєї культури, тож в цей день вишиванку одягають всі – діти в садочок, діти в школу та всі дорослі на роботу.

До теми Як стилізувати вишиванки: модні образи, які легко повторити

Вишиванка – своєрідний унікальний код українського етносу. Вона яскраво відображає особливу національну традицію народу.

З давніх часів вишиванка виконувала функцію традиційного одягу, а в сучасних умовах набула особливого значення в багатьох сферах життя. Тепер вишиванку одягають не лише на такі великі свята як Різдво чи Великдень, а й носять у вихідні дні чи навіть формують свої повсякденні образи.

Та саме на День вишиванки особлива сакральна річ українців стала способом вираження патріотизму та любові до своєї країни.

На День вишиванки радимо стилізувати сорочку з шовковою спідницею чи мініспідницею з сандалями чи навіть кедами.

Красиво виглядатимуть вишиванки зі штанами та джинсовою спідницею, з базовими блакитними джинсами, штанами палаццо та навіть шортами. Такі стилазації відмінно підійдуть не лише на День вишиванки, але й для будь-яких інших виходів.



З чим носити вишиванку – найкращі образи / Фото з Instagram @anna.le.nova



З чим носити вишиванку – найкращі образи / Фото з Instagram @anna.le.nova



З чим носити вишиванку – найкращі образи / Фото з Instagram @anna.le.nova



З чим носити вишиванку – найкращі образи / Фото з Instagram @anna.le.nova



З чим носити вишиванку – найкращі образи / Фото з Instagram @anna.le.nova



З чим носити вишиванку – найкращі образи / Фото з Instagram @anna.le.nova



З чим носити вишиванку – найкращі образи / Фото з Instagram @anna.le.nova