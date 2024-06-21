Як модно одягнутися у відпустку: українська стилістка склала готові образи

У відпустку можна стильно та модно одягнутися, дотримуючись простого правила. Обирайте те вбрання, в якому ви будете почувати себе комфортно в будь-якій ситуації.

Українська стилістка Яна Платонова підготувала вже готові образи для відпустки. Вам треба лише зібрати окремі елементи гардероба та поставити у валізу.

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Який одяг обирати у відпустку

Якщо ви тільки починаєте готуватися до відпустки, радимо шукати ідеальні тканини для літнього відпочинку – це бавовна, льон чи шовк. Вони дозволяють шкірі дихати і не затримують вологу.

Окрім легких та коротких варіантів вбрання не забувайте про сорочки, які можна одягнути зверху, якщо зміниться погода. Робіть ставку на універсальних предметах, які можна легко комбінувати між собою. Додавайте у гардероб базові футболки, майки, топи та низ – спідниці чи шорти.

Не забувайте про головні убори, які додадуть індивідуальності вашому стилю, вбережуть голову від перегріву та волосся від надмірного сонячного проміння. Також треба звертати увагу на взуття, в якому вам буде комфортно ходити увесь день. Найпопулярнішими влітку є в’єтнамки, сандалі та кеди.

У відпустці важливо не забувати про сонцезахисний крем для тіла та обличчя та окуляри, без яких не обійтися в сонячну погоду. Стилістка не лише підібрала цікаві образи, але й додала до готових аутфітів книжки, які легко читаються та знадобляться вам під час відпустки.

Модні образи у відпустку



Актуальні образи у відпустку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Модні образи у відпустку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Красиві образи у відпустку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Актуальні образи у відпустку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Модні образи у відпустку / Фото з інстаграму Яни Платонової



Красиві образи у відпустку / Фото з інстаграму Яни Платонової

Щоб уникнути зайвого багажу, не беріть речі, які теоретично можуть вам навіть не знадобитися у відпустці. Також важливо вибирати речі, які будуть легко комбінуватися між собою. Щоб ви були впевнені в тому, що ви не везете забагато вбрання, продумайте всі образи на кожен день заздалегідь.