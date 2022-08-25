1 вересня для першокласників чи старшокласників – завжди є відповідальним днем для вступу в нове шкільне життя, пише 24 канал. Усі ми з трепетом пам’ятаємо свято першого дзвоника.

Читайте також Яким буде навчання з 1 вересня в школах України

Цей день є не менш значущий і для вчителів, які готуються до навчального процесу, аби дати дітям цінне знання, і для батьків, які розуміють, який відповідальний час на них чекає.

Що одягнути на 1 вересня першокласникам

Перший дзвоник для першачків – незабутній момент, який на все життя закарбується у їхній пам’яті. 1 вересня є для них важливим кроком у доросле життя, і хоч вони ще під пильним оком батьків та вчителів, втім у них вже з’являється перша відповідальність – вчитися та сумлінно виконувати вдома домашні завдання.

Традиційно для хлопчиків та дівчаток залишається класичне поєднання білого верху та чорного низу. Хлопчики одягають білосніжні сорочки та штани, а зверху можуть одягнути жилетку чи піджак. Дівчатка ж носять білі блузочки з чорними спідничками, доповнюючи образ чорним взуттям.



Одяг на 1 вересня для першокласників / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

У багатьох школах заведено ходити на навчання увесь рік у формі, тож 1 вересня також може розпочатися з такого вбрання. Форми для учнів бувають різними, але зазвичай учні та батьки узгоджують костюми синього, чорного чи бурдового кольору.



Одяг на 1 вересня для першокласників

Дедалі частіше можна помітити учнів у традиційному елементі гардероба українців – вишиванках. Батьки одягали дітей у вишиванки раніше, але в час війни вишиванка має для нас особливе значення. Це символ нашої незламності та нескореності. Вишиванки в знак підтримки з Україною одягають провідні політики та знаменитості. Саме тому поєднання вишиванки зі спідницею для дівчинки чи штанами для хлопчика – безпрограшне комбо.

Що одягнути на 1 вересня старшокласникам

Старшокласники також можуть одягнути на День знань білу блузку зі спідницею або білу сорочку зі штанами, однак зараз 16-річні підлітки все більше віддають перевагу вишиванкам.

В магазинах можна знайти чимало вишитих сорочок різних кольорів – від традиційної білої до синьої, чорної чи найпопулярнішого кольору – хакі. У вишиванках в стилі мілітарі постійно з’являється Володимир Зеленський, тому такі вироби зараз користуються особливою популярністю.

Дівчата ж мають вибір між сукнею-вишиванкою та поєднанням вишитої сорочки зі спідницею чи штанами. Щодо суконь вишиванок, то для старшокласниць можна знайти велику кількість красивих фасонів, кольорів та довжини.

Обираючи вишиванку старшокласникам, звертайте увагу на тканину, оскільки вона прослужить вам ще не один рік. Найкраще обирати льон чи бавовну. Щодо вишивки, то ручна робота виглядає досить неповторно, але й ціна її зовсім недешева. Якісна машинна вишиванка виглядає аж ніяк не гірше, та й вартість таких вишиванок достатньо приємна.

Що одягнути на 1 вересня вчителю

Вчителям важливо виглядати на 1 вересня стримано та в міру строго. Саме тому зазвичай вони обирають вишиванки або блузи та спідницю міді, довершуючи образ туфлями на підборах. Чоловіки-вчителі завжди одягають білу сорочку та чорні штани.



Вбрання на 1 вересня для вчителів



Вбрання на 1 вересня для вчителів

Що одягнути на 1 вересня батькам

Для батьків не має особливого дрес-коду на 1 вересня. Батьки можуть одягати все, що їм заманеться. Найкраще матусям для такої особливої події підходять костюми, що складаються з жакету і штанів палаццо та жакету і спідниці. А от батьки можуть одягнути класичний костюм.

Дедалі частіше магазини пропонують батькам придати спільний family look, який складається з одного кольору та фасону у вишиванках. Тож можна дитині та подружжю купити одинакові вишиванки. Ви матимете змогу їх одягнути ще чимало разів на важливі події в Україні – Святий вечір, Різдво, День вишиванки чи День Незалежності.

Вбрання на 1 вересня для батьків / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Що одягнути на 1 вересня бабусям та дідусям

Люди старшого віку на важливі життєві події зазвичай одягають костюми. Жінки обирають комбінацію жакета і спідниці, чоловіки – піджака та штанів. Також бабусі дуже часто люблять носити кардигани, які поєднують зі спідницею міді та взуттям на невеличких підборах.

Гардероб дідусів також складається з витриманого стилю. Це можуть бути звичайні класичні штани або джинси та футболка нейтрального кольору, або светр, якщо на вулиці холодно.