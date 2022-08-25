1 сентября для первоклассников или старшеклассников – всегда ответственный день для вступления в новую школьную жизнь, пишет 24 канал . Все мы с трепетом помним праздник первого звонка.

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Этот день не менее значим и для учителей, которые готовятся к учебному процессу, чтобы дать детям ценное знание, и для родителей, понимающих, какое ответственное время их ждет.

Что одеть на 1 сентября первоклассникам

Первый звонок для первоклашек – незабываемый момент, который на всю жизнь запечатлевается в их памяти. 1 сентября является для них важным шагом во взрослую жизнь, и хотя они еще под пристальным взглядом родителей и учителей, впрочем, у них уже появляется первая ответственность – учиться и добросовестно выполнять дома домашние задания.

Традиционно для мальчиков и девочек остается классическое сочетание белого и черного низа. Мальчики одевают белоснежные рубашки и брюки, а сверху могут надеть жилетку или пиджак. Девочки же носят белые блузочки с чёрными юбочками, дополняя образ чёрной обувью.



Одежда на 1 сентября для первоклассников / Фото из инстаграмма Ксении Мишиной

Во многих школах принято ходить на учебу весь год в форме, поэтому 1 сентября также может начаться с такого наряда. Формы для учащихся бывают разными, но обычно учащиеся и родители согласовывают костюмы синего, черного или бурдового цвета.



Одежда на 1 сентября для первоклассников

Все чаще можно заметить учащихся в традиционном элементе гардероба украинцев – вышиванка. Родители одевали детей в вышиванки раньше, но во время войны вышиванка имеет для нас особое значение. Это символ нашей несокрушимости и непокорности. Вышиванки в знак поддержки с Украиной одевают ведущие политики и знаменитости. Именно поэтому сочетание вышиванки с юбкой для девочки или брюками для мальчика – беспроигрышное комбо.

Что одеть на 1 сентября старшеклассникам

Старшеклассники также могут одеть на День знаний белую блузку с юбкой или белую рубашку с брюками, однако сейчас 16-летние подростки все больше предпочитают вышиванки.

В магазинах можно найти немало вышитых рубашек разных цветов – от традиционной белой до синей, черной или популярного цвета – хаки. В вышиванках в стиле милитари постоянно появляется Владимир Зеленский, поэтому такие изделия сейчас пользуются особой популярностью.

Девушки же имеют выбор между платьем-вышиванок и сочетанием вышитой рубашки с юбкой или брюками. Что касается платьев вышиванок, то для старшеклассниц можно найти большое количество красивых фасонов, цветов и длины.

Выбирая вышиванку старшеклассникам, обращайте внимание на ткань, поскольку она прослужит вам еще не один год. Лучше выбирать лен или хлопок. Что касается вышивки, то ручная работа смотрится достаточно неповторимо, но и цена ее совсем недешева. Качественная машинная вышиванка выглядит отнюдь не хуже, да и стоимость таких вышиванок достаточно приятна.

Что одеть на 1 сентября учителю

Учителям важно выглядеть на 1 сентября сдержанно и в меру строго. Именно поэтому обычно они выбирают вышиванки или блузы и юбку меди, довершая образ туфлями на каблуке. Мужчины-учителя всегда одевают белую рубашку и черные брюки.



Наряды на 1 сентября для учителей



Наряды на 1 сентября для учителей

Что одеть на 1 сентября родителям

Для родителей нет особого дресс-кода на 1 сентября. Родители могут одевать все, что им вздумается. Лучше мамочкам для такого особого события подходят костюмы, состоящие из жакета и брюк палаццо и жакета и юбки. А вот отци могут надеть классический костюм.

Все чаще магазины предлагают родителям добавить общий family look, состоящий из одного цвета и фасона в вышитых сорочках. Так что можно ребенку и супругам купить одинаковые вышиванки. Вы сможете их одеть еще немало раз на важные события в Украине – Сочельник, Рождество, День вышиванки или День Независимости.

Наряды на 1 сентября для родителей / Фото из инстаграмма Маши Ефросининой

Что одеть на 1 сентября бабушкам и дедушкам

Люди постарше на важные жизненные события обычно одевают костюмы. Женщины выбирают комбинацию жакета и юбки, мужчины – пиджака и штанов. Также бабушки очень часто любят носить кардиганы, которые сочетают с юбкой меди и обувью на небольшом каблуке.

Гардероб дедушек также состоит из выдержанного стиля. Это могут быть обычные классические брюки или джинсы и футболка нейтрального цвета или свитер, если на улице холодно.