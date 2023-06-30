Як одягнутися на роботу в спеку: важливі правила, яких варто дотримуватися

Літо часто дивує нас своєю погодою. Інколи температура ледве перевищує 20 градусів, інколи спека вже нагадує Маямі. Наша робота не залежить від температури за вікном, тож прямуючи в офіс, варто належно одягнутися у спекотні дні, щоб комфортно себе почувати.

Не забувайте, що літо – чудовий час для експериментів. Пробуйте у цю пору нові аутфіти, в яких ви будете почувати себе стильно та ефектно. А поміж цим, зверніть увагу на кілька правил, яких варто дотримуватися у спеку влітку.

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Повітря в образі

Обирайте для літніх образів широкі штани, вільні сорочки, сукні розміру оверсайз. Віддавайте перевагу вільній спідниці, а не обтислій. Такий крій речей подарує відчуття свободи у тілі та комфорт.



Правила в образах у літню спеку / Фото з Elle

Літні матеріали

Не одягайте влітку речі, які створені з нейлону, поліестеру чи акрилу. Ці матеріали не пропускають повітря та не дають можливості шкірі дихати. Влітку звертайте свою увагу на бавовну, віскозу, льон і трикотаж.



Правила в образах у літню спеку / Фото з Elle

Світлі кольори

Чорні кольори влітку на палючому сонці – дуже погане рішення, оскільки темні відтінки поглинають сонячне проміння і тепло. Оптимальним рішенням для літнього образу стануть бежевий, карамельно-коричневий, білий і пастельні відтінки.



Правила в образах у літню спеку / Фото з Elle

Образи в спекотні дні

Жилет + широкі штани

Таке класичне поєднання доречно виглядатиме за будь-яких обставин. Доповнюйте жилет зі штанами балетками, босоніжками чи кросівками.



Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle

Біла сорочка + білі джинси

Білі джинси прямого крою та біла сорочка – ідеальне поєднання на літо. Доповнюйте такий образ аксесуарами – сумкою, поясом чи окулярами.



Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle

Сорочка + шорти

Спробуйте цього літа поєднання шортів з блакитною смугастою сорочкою, витриманою в піжамній естетиці.



Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle

Сукня-сорочка

Така комфортна сукня є чудовим рішенням для літнього образу на роботу. Не забувайте про прикраси та аксесуари.



Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle