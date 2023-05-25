5 головних трендів цього літа, які ви точно бачили на зірках: стильна добірка з фото

Чим ближче до літа, тим більше прозорого й з вирізами на селебриті та фешн-блогерках. Усе тому, що це одні з п'яти головних трендів цього літа. Про них розповів український дизайнер і модельєр Андре Тан.

Модниці активно складають і підбирають гардероб на літо. Безперечно, кожна обирає те, що до душі й самовиражається через моду. Однак є кілька базових порад, завдяки яким ви точно будете в тренді цього сезону. Усі їх розкриваємо далі й демонструємо на фото.

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5 головних трендів літа 2023 року

Монохром у кольорі. Це наймодніше поєднання сезону! Не бійтеся експериментувати з кольорами – фуксія, глибокий темно-синій та зелений, і навіть образи в монохромних принтах – сміливо додавайте до свого гардеробу.

Монохром – тренд літа 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Вирізи та відкритий живіт. Відкритий живіт став головним трендом цього літа. І це не тільки про спущені на стегна штани та джинси, а про відкриті гудзики кардиганів, розрізи в сукнях і шкіряних куртках. Варто звернути увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту. Особливо круто вирізи виглядають на монохромних сукнях.

Такі елементи допомагають зробити образи більш текстурними та цікавими, а також надають пікантності найпростішим нарядам,

– наголошує Андре Тан.

Вирізи та відкритий живіт – тренд літа 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Кроп-топи. Прикупіть кроп-топи в білизняному стилі. Андре Тан гарантує, що вони будуть на піку популярності цього літнього сезону. Їх найкраще поєднувати зі штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями. Доповнити образ можна піджаком або сорочкою.

Кроп-топи – тренд літа 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Прозорість. Якщо говорити про жіночні образи, а не про улюблений всіма й завжди актуальний оверсайз, то не можна не сказати про півпрозорі сукні, спідниці та топи. Такі легкі й повітряні наряди в поєднанні з грубим взуттям створять свіжий та модний образ.

Прозорість – тренд літа 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Яскравий червоний. Андре Тан зауважив, що зараз багато зірок обирає саме цей колір. Він каже, що яскравий червоний – це безпрограшний варіант для будь-якого предмета гардероба.

Головне – підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не перебільшуйте з аксесуарами,

– радить дизайнер.

Яскравий червоний – тренд літа 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана