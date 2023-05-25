Модницы активно складывают и подбирают гардероб на лето. Бесспорно, каждая выбирает то, что по душе и самовыражается через моду. Однако есть несколько базовых советов, благодаря которым вы точно будете в тренде этого сезона. Все их раскрываем дальше и показываем на фото.

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5 главных трендов лета 2023 года

Монохром в цвете. Это самое модное сочетание сезона! Не бойтесь экспериментировать с цветами – фуксия, глубокий темно-синий и зеленый, а также образы в монохромных принтах – смело добавляйте в свой гардероб.

Монохром – тренд лета 2023 / Фото с инстаграма Андре Тана

Вырезы и открытый живот. Открытый живот стал главным трендом этого лета. И это не только о спущенных на бедра брюках и джинсах, а об открытых пуговицах кардиганов, разрезах в платьях и кожаных куртках. Следует обратить внимание на платья с фигурными вырезами без дополнительного декора и принта. Особенно круто вырезы смотрятся на монохромных платьях.

Такие элементы помогают сделать образы более текстурными и интересными, а также придают пикантности простейшим нарядам.

– подчеркивает Андре Тан.

Вырезы и открытый живот – тренд лета 2023 / Фото с инстаграма Андре Тана

Укроп-топы. Прикупите кроп-топы в бельевом стиле. Андре Тан гарантирует, что они будут на пике популярности в этом летнем сезоне. Их лучше всего сочетать с брюками, джинсами, шортами, бермудами и юбками. Дополнить образ можно пиджаком или рубашкой.

Кроп-топы – тренд лета 2023 / Фото с инстаграма Андре Тана

Прозрачность. Если говорить о женственных образах, а не о любимом всеми и всегда актуальном оверсайзе, то нельзя не сказать о полупрозрачных платьях, юбках и топах. Такие легкие и воздушные наряды в сочетании с грубой обувью создадут свежий и модный образ.

Прозрачность – тренд лета 2023 / Фото с инстаграма Андре Тана

Яркий красный. Андре Тан отметил, что сейчас многие звезды выбирают именно этот цвет. Он говорит, что яркий красный – это беспроигрышный вариант для любого предмета гардероба.

Главное – подобрать правильные сочетания. Красный сам по себе выступает достаточно самостоятельным, поэтому не преувеличивайте с аксессуарами,

– советует дизайнер.

Яркий красный – тренд лета 2023 / Фото с инстаграммы Андре Тана