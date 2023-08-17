5 образів, які чудово підходять для довгої дороги: на що треба звернути увагу
Джерело:Elle
Дуже важливо у дорозі відчувати себе комфортно в одязі. Це полегшить їзду та загалом не доставить тілу ніякого дискомфорту. Розповідаємо, які 5 образів варто приміряти, якщо ви збираєтеся у відпустку чи за кордон.
Хтось збираючись у дорогу, перевіряє кілька разів, чи нічого не забули покласти у валізу; хтось переживає, чи достатньо їжі взяли, а хтось дбає за комфортний одяг. І останнє в подорожі є доволі важливим рішенням, адже комфорт залежить від вбрання.
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Перше правило вдалого аутфіту в дорогу – багатошаровість. Коли вам спекотно – ви завжди можете зняти одяг, а коли вам стане холодно – завжди знайдеться під рукою те, що ви зможете одягнути.
На прикладі модних блогерок покажемо вам цікаві та стильні образи в дорогу.
Спортивний костюм + кросівки
Крій спортивного костюма забезпечує свободу тілу, а м’яка тканина є приємною на дотик. Доповніть костюм спортивними кросівками та отримаєте комфортний образ.
Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle
Світшот + шорти
Чудовий образ для дороги влітку. Уразі підвищення температури може зняти світшот, а в разі зниження – одягти знову.
Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle
Лосини + світшот
Зручний спортивний одяг – це найкраще, що може бути в дорогу. Тому лосини зі спортзалу чудово підійдуть для їзди у транспорті.
Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle
Сет з шортами і сорочкою
Такий образ буде не лише зручним, але й стильним. Він дає можливість роз’єднати верх чи низ.
Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle
Сорочка + шорти
Одягайте для зручності шорти, які поєднаєте з базовою майкою та сорочкою. Це універсальний та функціональний аутфіт.
Комфортні образи в дорогу / Фото з Elle