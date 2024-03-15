Який одяг підходить повним дівчатам: шпаргалка для всіх з пишними формами

Дотримуватися власного стилю жінка може незалежно від фігури, але варто звертати увагу на особливість крою певних речей. Важливо дотримуватися кількох правил, щоб вбрання не зіграло злий жарт через те, що буде недоречно сідати по фігурі.

Вбрання здатне підкреслити красу та надати впевненості дівчатам з будь-якою фігурою, пишe Fashion 24. Дівчата з розміром plus size можуть собі дозволити практично той самий одяг, що й стрункі дівчата.

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Заборон на окремі моделі, фасони чи форми немає, треба лише врахувати кілька нюансів, які покращать вигляд повних дівчат. Розповімо вам про деякі елементи гардероба, завдяки яким ви не прогадаєте та зможете приховати проблемні зони й підкреслити свої переваги.

Куртка та пальто з поясом

Повним дівчатам стилісти радять одягати пальта-халати чи моделі кокони. Правило з поясом варто застосовувати до курток – тепліших весняних варіантів чи легеньких стьобаних.

Жінкам з пишними формами обов’язково треба додавати у свій гардероб речі з поясом, які звужують талію. Щоб витягнути силует та виглядати стрункими, носіть чоботи того ж кольору, що й ваш верхній одяг. Найкраще зосереджувати свою увагу на темних відтінках, які візуально роблять фігуру витонченішою.

Джинси з завищеною талією

У тренді зараз чимало стильних джинсів, однак дівчатам розміру plus size варто зосередитися на моделях із завищеною талією. Такий фасон ховає живіт та виділяє талію. Високу посадку застосовуйте до штанів та спідниць.

Сукня на запах

Таку сукню можуть носити всі типи фігури, але особливо ефектно вона виглядає на пишних формах. V-подібний виріз підкреслить зону декольте, а пояс забезпечить ідеальну посадку. Обирайте для себе однотонні сукні в ніжних тонах.

Додамо, що дівчатам з пишною формою варто звертати увагу на діагональні речі та на ті, які акцентують на талії. Спідниці обирайте розкльошені, щоб приховати повні стегна. Якщо ж хочете виділити пишність фігури, тоді обирайте звужені, до прикладу, спідницю-олівець.

Насичені та глибокі відтінки додадуть вашій фігурі стрункості та добре її скорегують. Та не забувайте, що важливо не лише приховувати недоліки, але й підкреслювати свою перевагу.