"Вишита історія" – це колекція, натхненна косівською мальованою керамікою, яка відображає сучасну історію та має благодійну мету, пише Fashion 24.

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Бренд об'єднався з сучасним центром протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації постраждалих від війни Superhumans Center. У рамках благодійної ініціативи, 3 тисячі гривень з продажу кожної вишиванки перерахують на потреби центру. Всі кошти перерахують за період від 24 лютого до 24 серпня 2024 року.

Нова колекція вишиванок Foberini

Колекція бренду була натхненна косівською мальованою керамікою. Вбрання довершують жовті, зелені та коричневі відтінки, які є кольоровим кодом народного гуцульського промислу.



Foberini представив нову колекцію / Фото надане прес-службою бренду

Косівська кераміка є нематеріальною культурною спадщиною людства, адже ця традиція є дійсно унікальною. Технологія виготовлення кераміки використовувалася вже здавна, але відрізнялися самі малюнки: люди зображували навколишній світ, ті сюжети, які їх оточували. Традиційними були сцени побуту гуцулів, рослини і тварини, різні обрядові символи.



Foberini представив нову колекцію / Фото надане прес-службою бренду

Колекція Foberini натхненна косівськими розписами, але відображає сучасну історію та життя всіх українців. Тих, кому ми завдячуємо сьогодні життям – наших військових. Тих, хто у найскладніші часи здатен на неможливе, хто продовжує жити та допомагати один одному задля спільної мети – перемоги.

Таким чином, в мальованій техніці зображено надзвичайно складний історичний період для України. Цю розповідь ми збережемо для наступних поколінь... І її ніхто не перепише,

– говорять у команді бренду.

До колекції увійшли жіночі сукні, блузи, дитячі та чоловічі сорочки. В рамках благодійної ініціативи 3 тисячі гривень будуть перераховані з продажу будь-якої речі.



Foberini представив нову колекцію / Фото надане прес-службою бренду

Що відомо про бренд Foberini

Foberini – це українське національне вбрання у новій інтерпретації. Бренд з 2014 року зберігає у своїх виробах українські традиції через призму сучасності.

Головна особливість бренду – крафтове виробництво. Для створення кожного виробу необхідно декілька днів кропіткої праці. Вбрання Foberini доповнено традиційними техніками ручної роботи: декоративними швами "пухликами" та "збиранками", саморобними китицями та ляльками-мотанками.