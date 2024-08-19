Обирайте найкраще: яке вбрання підходить для людей з фігурою "пісочний годинник"

Фігура «пісочний годинник» вважається еталонною. У дівчат з такою фігурою вузька талія, пишні груди та стегна. Здається, цій фігурі підходить все, але хочемо виокремити певний список речей, на які треба зробити особливий акцент.

Жінки з типом фігури "пісочний годинник" можуть носити все, головна перевага у вбранні має полягати в тому, щоб відкрити й показати талію. Це стосується й верхнього одягу. Спробуємо розібратися, що ж саме найбільше пасує дівчатам з фігурою "пісочний годинник".

До теми Будьте обережними: який одяг не можна одягати дівчатам з фігурою "пісочний годинник"

Сукні та спідниці з обтислою талією

Обирайте такі моделі суконь, які тісно прилягають до талії та візуально підкреслюють стегна. Це може бути спідниця-олівець чи сукня-футляр.

Ремені та пояси на талії

Тонкий пояс чи ремінь – гарний аксесуар для дівчат з фігурою «пісочний годинник», оскільки додасть образу витонченості.

Приталені жакети

Якщо раніше була мода виключно на жакети оверсайз, то зараз модними вважаються блейзери, які підкреслюють талію та роблять образ структурованим.

Завищена талія

Штани, шорти та спідниці з високою посадкою візуально подовжують ноги та роблять акцент на тонкій талії. Такі джинси вважаються найкращими для цього типу фігури.

V-подібний виріз

Вбрання з таким вирізом візуально подовжує шию та привертає увагу до зони декольте.

Wrap-силует

Вдало підкреслюють тонку талію сукні та блузи на запах. Стилісти часто радять таке вбрання дівчатам з ідеальною фігурою.

Вертикальні лінії

Принти та фактури з вертикальними лініями витягують силует та додають йому стрункості.