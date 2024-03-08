Який верхній одяг не треба купувати: стилістка назвала головні антитренди

Навесні кожна дівчина хоче оновити свій гардероб, тож починає з верхнього одягу, який ми будемо носити ще найближчих два місяці. Втім, не всі речі залишаються модними, тож стилістка розповіла про кілька позицій, які не варто додавати до свого гардероба.

Тетяна Гулевата активно веде свій блог в інстаграмі та розповідає про модні тренди, показує цікаві стилізації та актуальне вбрання сезону. Нещодавно стилістка розповіла про головні антипокупки, яких варто уникнути цієї весни.

Читайте також Як виглядати дорого: 10 речей, які зроблять ваш образ елегантним та розкішним

Антипокупки сезону

Верхній одяг здатен з першого погляду відобразити наш стиль, тому не варто звертатися до старих в колекцій. Часто бренди продають з великою знижкою вбрання. Здебільшого причиною цьому є останні розміри, найчастіше найбільших розмірів, але основна мета великих знижок – продати речі, які вже не є актуальними.

Не рекомендуємо вам спокушатися на низькі ціни, оскільки за допомогою антитрендових речей, ви автоматично зробите свій образ трохи застарілим. Краще оберіть натомість щось модне та стильне.

Куртка-сорочка в клітинку

Справжнісінький бум на цю сорочку був кілька років тому. Тоді її купували та носили практично всі. Однак такі миттєві мікротренди дуже швидко зникають, тож тренд на цю річ вже минув. Радимо замість такої сорочки обрати джинсову куртку.



Головні антипокупки весни / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Тоненькі куртки

Куртки неактуального крою та фасону – пережиток минулого. Відмовтеся від такого верхнього одягу на користь красивим курткам без коміра базового відтінку, які однаково пасуватимуть до класичних джинсів чи сукні.



Головні антипокупки весни / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Косуха з шерсті чи деніму

Не купуйте у 2024 році шерстяну чи джинсову косуху. Їх вже ніхто не носить, а всі модниці та світові інфлюенсери роблять ставку на шкіряну подовжену куртку чи у вінтажному стилі з потертостями.



Головні антипокупки весни / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Щоб не зіпсувати свої весняні образи, радимо вам також відмовитися від кількох антитрендів: штанів та поясу однакового кольору, сумки з неякісного матеріалу та блискучих капронових колготок.