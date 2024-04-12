Що носити жінкам за 50, щоб мати розкішний вигляд: найкращі поради

Будь-яка жінка хоче красиво виглядати незалежно від віку, втім для того, щоб привабливо виглядати жінкам за 50 років, треба знати кілька хитрощів.

Кілька рекомендацій від стилістів можуть візуально зменшити вас вік ледь чи не на 20 років. Щоб виглядати молодшою, скористайтеся важливими порадами, які справді працюють.

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Сучасний стильний одяг

Спробуйте звертати увагу на трендові речі: вбрання у стилі Old Money чи класичні речі з плавними лініями в монохромних тонах, які зможуть підкреслити стрункість фігури та приберуть будь-які недоліки. Однотонні кольори здатні робити меншими ті місця, де є зайві кілограми.

Приталені речі

Зосередьте свою увагу на цупких фактурних тканинах, які будуть тримати фігуру, якщо у вас пишні форми. Якісна тканина робить силует візуально стрункішим. Відмовтеся від вкорочених кофт, футболок чи майок, якщо маєте пишні форми.

Вбрання різного стилю

Якщо поєднаєте класичний стиль з вуличним, то зможете досягнути різноманітних ефектних комбінацій, які зроблять ваш образ стильним. Класичні сорочки поєднуйте з цікавими куртками чи жакетами, а під пальто одягайте модні кросівки.

Монохромний колір

Всім жінкам після 50 років варто носити монохромне вбрання у світлих відтінках. Не зловживайте чорним, коричневим чи сірим кольором. Якщо ж ви одягнули таке вбрання, то обов’язково додайте світлих тонів – білий, кремовий чи бежевий. А от барвисті сукні лише здешевлюють образ.

Аксесуари

Підбирайте до свого образу красиві сумки та прикраси, дешевої біжутерії уникайте. Ваші прикраси можуть бути з напівдорогоцінним камінням чи з якісно виконаного металу. Сумки теж обирайте зі шкіри, щоб вони дорого виглядали та довго прослужили.

Щодо загальних правил, то спробуйте купувати речі за розміром, бо малий розмір буде геть недоречним. Окуляри та якісні сумки навіть найпростіший образ зроблять дорогим та стильним. А ще відмовляйтеся від взуття на високих підборах, краще придбайте щось зручне для вас та комфортне.