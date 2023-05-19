Модні забобони: який одяг не можна одягати на весілля

Похід на весілля – це дуже хвилююча та щемлива подія, тож до неї варто ретельно підготуватися. Красиво на весіллі хочуть виглядати не лише наречені, але й гості. Втім, щоб уникнути модних фіаско, рекомендуємо вам дізнатися, який одяг на весілля краще не одягати.

Під час святкування головної події у житті молодят, одяг гостей також має важливе значення, пише 24 Канал. Останнім часом пішла мода на тематичне вбрання гостей.

До теми Що гостям одягнути на весілля: важливі поради та стильні образи

Наречені самостійно обирають в чому вони хочуть бачити гостей на весіллі – це можуть бути штанні костюми, сукні та вбрання у певному кольорі – білому, кремовому чи якомусь яскравому. Також часто наречені просять прийти гостей в традиційних українських вишиванках.

Однак, якщо у запрошенні немає конкретних побажань, гості самостійно обирають, що їм одягнути на весілля. Часто буває так, що від незнання весільного етикету, гості приходять у вбранні, яке є не зовсім коректним щодо нареченої – у білосніжному платті чи чорному траурному вбранні. Від якого вбрання варто відмовитися, щоб не зіпсувати молодятам свято – читайте нижче.

Не одягайте білий одяг

Традиційно так завелося, що у білосніжному вбранні у день свого весілля має сяяти лише наречена. Це правило не варто порушувати, якщо ви не хочете принести дискомфорт своїй подрузі чи родичці.

Не одягайте чорний колір

Сукні у чорному кольорі чудово підійдуть для дня народження, вечірки чи прогулянки у вихідний день, втім на весілля краще обирати вбрання у кольорі, а від траурного чорного краще відмовитися.

Не одягайте відверті сукні

На весіллі зустрічаються гості від молодого та молодої, тож часто радість від одруження розділяють з молодими незнайомі одне одному люди. Якщо ви не хочете притягувати до себе увагу інших та виглядати занадто відверто, одягніть на весілля скромний та простий одяг.

Дотримуйтеся дрес-коду

Неповагою до ваших гостей буде недотримання дрес-коду. Повірте, наречені вкладають доволі багато часу та грошей на організацію свого свята. Якщо вони попросили вас прийти у певному вбранні, а ви проігнорували цей факт, то ви не лише трішки зіпсуєте свято молодим, але й будете білими воронами та тлі всіх інших.