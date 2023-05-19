Во время празднования главного события в жизни молодоженов одежда гостей также имеет важное значение, пишет 24 Канал. В последнее время пошла мода на тематический наряд гостей.

К теме Что гостям одеть на свадьбу: важные советы и стильные образы

Невесты самостоятельно выбирают, в чем они хотят видеть гостей на свадьбе – это могут быть брючные костюмы, платья и наряды в определенном цвете – белом, кремовом или каком-то ярком. Также часто невесты просят прийти гостей в традиционных украинских вышиванках.

Однако если в приглашении нет конкретных пожеланий, гости самостоятельно выбирают, что им одеть на свадьбу. Часто бывает так, что от незнания свадебного этикета, гости приходят в наряды, которые не совсем корректны относительно невесты – в белом платье или черном траурном наряде. От каких нарядов стоит отказаться, чтобы не испортить молодоженам праздник – читайте ниже.

Не одевайте белую одежду

Традиционно так завелось, что в белом наряде в день своей свадьбы должна сиять только невеста. Это правило не следует нарушать, если вы не хотите принести дискомфорт своей подруге или родственнице.

Не одевайте черный цвет

Платья в черном цвете прекрасно подойдут для дня рождения, вечеринки или прогулки в выходной день, впрочем, на свадьбу лучше выбирать наряды в цвете, а от траурного черного лучше отказаться.

Не одевайте откровенные платья

На свадьбе встречаются гости от молодого и молодой, поэтому часто радость от женитьбы разделяют с молодыми незнакомые друг другу люди. Если вы не хотите привлекать к себе внимание других и выглядеть слишком откровенно, наденьте на свадьбу скромную и простую одежду.

Соблюдайте дресс-код

Неуважением к вашим гостям будет несоблюдение дресс-кода. Поверьте, невесты вкладывают достаточно много времени и денег на организацию своего праздника. Если они попросили вас прийти в определенном наряде, а вы проигнорировали этот факт, то вы не только немного испортите праздник молодым, но и будете белыми воронами и фоне всех остальных.