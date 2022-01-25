Шалений несмак: у мережі висміюють образ Джулії Фокс – нової дівчини Каньє Веста

Останнім часом мережа не вщухає щодо розмов про Каньє Веста та його обраницю Джулію Фокс. Акторка зараз помітно заявляє про себе, але виходить в неї це не надто успішно.

Репер Каньє Вест та його дівчина Джулія Фокс вирішили підкорити Тиждень моди у Парижі. Пара вже встигла покрасуватися перед камерами в парних джинсових образах, а на показ Schiaparelli вони приміряли шкіряне чорне вбрання.

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Прихильники знаменитої пари Кім Кардашян і Каньє Веста досі не можуть повірити, що подружжя вже не разом, тому ніяк не можуть сприйняти його нову дівчину.

На акторку обсипався шквал критики в мережі через її абсолютний несмак в одязі та жахливий макіяж.

У Парижі зараз проходить Тиждень високої моди. Свою фантастичну колекцію показав у стінах Petit Palais бренд Schiaparelli.

Джулія з’явилася на модній події у шкіряному приталеному жакеті, лосинах та ботфортах. Акторка зачесала волосся назад та одягнула масивні золотисті сережки. В тон до них вона підібрала сумку у вигляді колодки для дверей.

Особливе здивування в мережі викликав мейк знаменитості. Джулія намалювала очі рідкими чорними тінями, які виглядають не лише незграбно, але й досить дивно, адже повністю псують її аутфіт.

Каньє позував зі своєю обраницею у чорній шкіряній куртці, штанах та чоботах до колін. Вражаючий look він довершив чорною маскою грабіжника з розрізом на очах.



Образ Джулії Фокс та Каньє Веста / Фото з Getty Images

Як мережа реагує на образ Джулії Фокс