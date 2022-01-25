Шалений несмак: у мережі висміюють образ Джулії Фокс – нової дівчини Каньє Веста
Джерело:24 канал
Останнім часом мережа не вщухає щодо розмов про Каньє Веста та його обраницю Джулію Фокс. Акторка зараз помітно заявляє про себе, але виходить в неї це не надто успішно.
Репер Каньє Вест та його дівчина Джулія Фокс вирішили підкорити Тиждень моди у Парижі. Пара вже встигла покрасуватися перед камерами в парних джинсових образах, а на показ Schiaparelli вони приміряли шкіряне чорне вбрання.
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Прихильники знаменитої пари Кім Кардашян і Каньє Веста досі не можуть повірити, що подружжя вже не разом, тому ніяк не можуть сприйняти його нову дівчину.
На акторку обсипався шквал критики в мережі через її абсолютний несмак в одязі та жахливий макіяж.
У Парижі зараз проходить Тиждень високої моди. Свою фантастичну колекцію показав у стінах Petit Palais бренд Schiaparelli.
Джулія з’явилася на модній події у шкіряному приталеному жакеті, лосинах та ботфортах. Акторка зачесала волосся назад та одягнула масивні золотисті сережки. В тон до них вона підібрала сумку у вигляді колодки для дверей.
Особливе здивування в мережі викликав мейк знаменитості. Джулія намалювала очі рідкими чорними тінями, які виглядають не лише незграбно, але й досить дивно, адже повністю псують її аутфіт.
Каньє позував зі своєю обраницею у чорній шкіряній куртці, штанах та чоботах до колін. Вражаючий look він довершив чорною маскою грабіжника з розрізом на очах.
Образ Джулії Фокс та Каньє Веста / Фото з Getty Images
Як мережа реагує на образ Джулії Фокс
- "Її макіяж такий потворний. Хто серйозно випустив її з таким поглядом? Джулія чудова жінка, але це жахлива естетика";
- "Де я можу відмовитися від новин про цю людину";
- "Мені соромно за її вигляд";
- "Вона така дивна, це ж шалений несмак";
- "Заберіть хтось у неї чорні тіні та олівці";
- "Смішно на це дивитися".