У сукні з величезним лобстером: Селена Гомес з'явилася на обкладинці двох глянців Vogue

Американська співачка та акторка знялася для двох глянців Vogue – японського та мексиканського. Одразу дві обкладинки ювілейні та присвячені 25-річчю журналів.

Для мексиканської версії журналу Vogue Селена Гомес приміряла образи від Tory Burch, Tom Ford, Jacquemus, Marc Jacobs, Schiaparelli та позувала фотографу Майклу Бейлі-Гейтсу.

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Головною фішкою образів Селени Гомес став великий бант чорного та червоного кольору, який доповнював її образи в сукнях. На обкладинці Vogue Mexico Селена Гомес позувала усміхненою в компанії двох дівчат, які тримали в руках два оберемки польових квітів.



Ефектні образи Селени Гомес / Фото Vogue

Цікаво! Селена Гомес побила рекорд серед жінок за кількістю підписників в інстаграмі. За знаменитість стежить 429 мільйонів прихильників. Співачка та актриса стала найпопулярнішою жінкою в історії соціальної мережі Instagram.

Для японського видання 31-річна знаменитість постала перед камерою у шкіряному плащі на голе тіло. Візажисти вирішили зробити в макіяжі акцент на природність, нанісши на щоки рожеві рум'яна, а на губи помаду. Стилісти вклали її волосся в гладкий пучок. На обкладинці Vogue Japan співачка постала в чорному плащі на оголене тіло.



Ефектні образи Селени Гомес / Фото Vogue

Величезне спасибі Vogue Japan і Vogue Mexico! Для мене велика честь працювати з вашою командою і бути на обкладинках, які присвячені 25-річчю. Для мене велика честь святкувати це разом із вами,

– написала Селена Гомес.

Найбільше прихильників вразили не лише миловидні світлини Селени з бантиком, але й розкішний вигляд сріблястої сукні з величезним золотим лосбстером на грудях.



Ефектні образи Селени Гомес / Фото Vogue



Ефектні образи Селени Гомес / Фото Vogue



Ефектні образи Селени Гомес / Фото Vogue



Ефектні образи Селени Гомес / Фото Vogue



Ефектні образи Селени Гомес / Фото Vogue