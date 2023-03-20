Найпопулярніша жінка Instagram Селена Гомес одягнула тренч від українського бренду Olēnich

Співачка та акторка Селена Гомес, за профілем якої стежить 401 мільйон підписників, стала найпопулярнішою жінкою в інстаграмі. Нещодавно вона вийшла у світ в шкіряному тренчі від українського бренду Olēnich.

Найпопулярніша зірка соціальної мережі Instagram одягнула тренч під час зйомок серіалу "Вбивства в одній будівлі". 30-річна знаменитість одягнула трендову річ, яка зараз настільки актуальна, як і базові кремові тренчі.

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Селена Гомес одягнула шкіряний тренчкот довжини міді темно-баклажанового відтінку з кишенями та поясом на талії. Під низ знаменитість приміряла рожеву сорочку та чорні широкі джинси з необробленим краєм. До весняного образу акторка підібрала білі мартінси з чорною підошвою.

Тренч Селена Гомес обрала від одеської дизайнерки Яни Оленич з однойменною назвою Olēnich. На сайті бренду шкіряний тренч коштує понад 500 євро (понад 23 тисячі гривень).



Селена Гомес одягнула тренч від українського бренду / Фото з Instagram

"Селена Гомес одягнула тренч FW22 під час зйомок зі Стівом Мартіном та Мартіном Шортом у третьому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі", – йдеться в інстаграм-дописі бренду.

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