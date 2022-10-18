Хіт осені – сумка Sardine від Bottega Veneta: як вона виглядає

Цієї осені новою it-bag має всі шанси стати сумка Sardine від Bottega Veneta. Її вже активно носить британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі та американська модель Кендалл Дженнер.

Презентуючи нову колекцію для сезону осінь-зима 2022/23 бренд Bottega Veneta приділив особливу увагу аксесуарам, пише 24 канал. Після суперпопулярної мінімалістичної сумки Mini Jodie, яка є в гардеробі кожної модниці, Модний дім представив ще одну сумку, яка точно не залишить нікого байдужим.

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Креативний директор бренду представив нову лінійку сумок, що виконані у фірмовому переплетенні intrecciat. Моделі на подіум виходили з великими клатчами, об’ємними сумками на плече та сумками-відрами, однак найбільше всіх підкорила сумка Sardine у формі невеличкого зігнутого мішечка, металічна ручка якої зроблена у формі риби.



Sardine від Bottega Veneta – трендова сумка осені / Фото з Instagram



Sardine від Bottega Veneta – трендова сумка осені / Фото з Instagram



Sardine від Bottega Veneta – трендова сумка осені / Фото з Instagram

Для сезону осінь/зима 2022 року сумка представлена у трьох колірних рішеннях – гіркий шоколад, бурдовий та крейдовий. А от в лінійці на весняно-літній сезон додано чорний, сіро-коричневий та лимонний колір.



Sardine від Bottega Veneta – трендова сумка осені / Фото з Instagram

На сайті коштує новомодна сумка Sardine від Bottega Veneta понад 4 тисячі доларів, а це понад 150 тисяч гривень.

Розі Гантінгтон-Вайтлі обрала до своєї коричневої трикотажної сукні білосніжний виріб, а от Кендалл Дженнер вподобала собі бурдову сумку, якою довершила білосніжну сукню та синій кардиган, який незвично зав’язала на талії.



Sardine від Bottega Veneta – трендова сумка осені / Фото з Instagram



Sardine від Bottega Veneta – трендова сумка осені / Фото з Instagram

