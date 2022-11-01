Зірка серіалу "Секс/Життя" Сара Шахі знялася для глянцю в сукні від Івана Фролова: ефектне фото

Американська актриса Сара Шахі стала головною героїнею австралійського глянцю L’Officiel. На обкладинці видання вона постала у сукні від українського бренду Frolov.

42-річна акторка Сара Шахі відома своїми ролями у серіалах "Секс/Життя" і фільмом "Чорний Адам" позувала на обкладинці глянцю L’Officiel Australia в неймовірній сукні від українського дизайнера Івана Фролова.

Читайте також Меган Маркл знялася в ефектній фотосесії для глянцю Variety: розкішні фото

Знаменитість приміряла чорну корсетну сукню з глибоким розрізом у зоні декольте та прозорою бежевою вставкою. Мінісукня оздоблена ручною вишивкою. Коштує плаття на сайті бренду 2580 євро.

Стилісти зав’язали Сарі високий пучок на голові та доповнили образ обручем від бренду Rinaldy Yunardi.



Сара Шахі знялася для глянцю L'Officiel / Фото з Instagram



Сара Шахі знялася для глянцю L'Officiel / Фото з Instagram

Для зйомки у глянці Сара Шахі приміряла розкішну вишневу латексну сукню, біле плаття з вирізами, чорну сукню на довгий рукав та балаклаву оздоблену камінням. Вбрання акторка одягнула від брендів Dolce & Gabbana, Givenchy, Monot та Mugler.



Сара Шахі знялася для глянцю L'Officiel / Фото з Instagram



Сара Шахі знялася для глянцю L'Officiel / Фото з Instagram



Сара Шахі знялася для глянцю L'Officiel / Фото з Instagram