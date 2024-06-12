Найбажаніше взуття літа – босоніжки Capri: як вони виглядають та чому їх треба купити

Мода циклічна, тож вітайте давно забуті босоніжки Capri, які нагадують в’єтнамки з перемичною між пальцями. Це взуття прийшло до нас з італії та символічно назване в честь відомого курортного містечка.

Такі босоніжки носила на відпочинку у 1971 році на острові Капрі Джекі Кеннеді. Згодом це взуття стало доволі популярним, а у 2024 році знову повертається в тренди.

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Босоніжки Capri повертаються в моду

Ще раніше, у 1935 році, такі босоніжки під час візиту до Помпея носила модна журналістка Діана Вріланд. Вона одягнула босоніжки з перемичкою між пальцями та застібкою на п’ятці.

Тоді прибувши на Капрі модниця доручила місцевому майстрові повторити таке взуття, а тоді увесь світ дізнався про найкращі босоніжки для літа. Вже у 2024 році модниці не зможуть обійтися без модного взуття. Їх можна носити з приталеною сукнею в рубчик, з шортами, спідницею максі та сорочкою.



Красиве взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Модне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Актуальне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Якщо шукаєте натхнення для себе, придивіться до образів Алессандри Амбросіо чи Ельзи Госк, які створюють цікаві міські образи з такими босоніжками. Акторка Лія Кебеде, яка зіграла головну роль у фільму "Квітка пустелі" одягала їх на червону доріжку Каннського кінофестивалю.

Таке взуття пасує до коротких суконь, спідниць, шортів, джинсів, комбінезонів тощо. Робіть ставку на шкіряну класику з додаванням невеличких прикрас у вигляді логотипа чи камінців.