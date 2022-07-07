Руслан Багінський створив спільний проєкт з італійцями: пшениця стала головним символом

Український дизайнер капелюхів Руслан Багінський представив колаборацію з найбільшим італійським ритейлером LuisaViaRoma. Спочатку у Флоренції відкрилась синьо-жовта вітрина, а потім ритейлер презентував спеціальний дроп з речима українського бренду.

У команді Ruslan Baginskiy розповіли, що співпрацю вдалось налагодити ще на початку 2022 року, але з початком повномасштабної війни перша концепція стала неактуальною. Тому італійський ритейлер погодився віддати власну платформу для втілення нового проєкту про Україну.

До слова Дизайнер Руслан Багінський передав понад один мільйон гривень до фонду Сергія Притули

Також LuisaViaRoma перерахує частину прибутку з продажу ексклюзивної колекції до благодійного фонду на гуманітарні потреби, а 30 липня ритейлер разом з UNICEF влаштує на Капрі благодійний гала-вечір. Частину коштів також обіцяють віддати українським переселенцям в Італії.

За словами бренду Руслана Багінського, новий проєкт – це портал між Україною та Італією, і його основна місія – розказати світу про українську культуру, традиції, архітектурні й побутові коди, природу та цінності, на яких ґрунтується бренд Ruslan Baginskiy.

Кожна моя кутюрна колекція, кожен показ, майже кожне знімання, втілені в життя за 7 років існування бренду, були так чи інакше присвячені Україні. Після початку війни говорити про силу української культури, її глибину, її дух, її різноманітність і релевантність хочеться ще більше й гучніше, і колаборація з LuisaViaRoma – це можливість поділитися з гігантською аудиторією тим, що мене надихає і може надихнути інших,

– каже Багінський.

Проєкт став мультиформатним: 1 липня у Флоренції відкрилась тематична вітрина LuisaViaRoma і вона буде актуальною до 14 липня, а згодом стартував продаж лімітованої колекції, створеної в колаборації з ритейлером.

Головним символом проєкту став колосок пшениці, якими прикрасили два головні убори з колаборації; з колосків сплетений логотип бренду на входу у LuisaViaRoma; а українське пшеничне поле – основна локація відео, яке транслюється на вітрині. Також у подарунковому наборі для інфлюенсерів представили один із семи головних уборів з колаборації, брошка з колоском пшениці, дерев’яний гребінець і гайд щодо заплітання коси, яка ідеально підійде у літню погоду. У кожному упакуванні також є особисте послання від Багінського.

Для перегляду усіх кадрів гортайте направо: