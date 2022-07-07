В команде Ruslan Baginskiy рассказали, что сотрудничество удалось наладить еще в начале 2022 года, но с началом полномасштабной войны первая концепция стала неактуальной. Поэтому итальянский ритейлер согласился отдать собственную платформу для реализации нового проекта об Украине.

К слову Дизайнер Руслан Багинский передал более одного миллиона гривен в фонд Сергея Притулы

Также LuisaViaRoma перечислит часть прибыли с продаж эксклюзивной коллекции в благотворительный фонд на гуманитарные нужды, а 30 июля ритейлер вместе с UNICEF устроит на Капри благотворительный гала-вечер. Часть средств обещают отдать украинским переселенцам в Италии.

По словам бренда Руслана Багинского, новый проект – это портал между Украиной и Италией, и его основная миссия – рассказать миру об украинской культуре, традициях, архитектурных и бытовых кодах, природе и ценностях, на которых основывается бренд Ruslan Baginskiy.

Каждая моя кутюрная коллекция, каждый показ, почти каждая съемка, воплощенная в жизнь за 7 лет существования бренда, была так или иначе посвящена Украине. После начала войны говорить о силе украинской культуры, ее глубине, ее духе, ее разнообразии и релевантности хочется еще больше и громче, и коллаборация с LuisaViaRoma – это возможность поделиться с гигантской аудиторией тем, что меня вдохновляет и может вдохновить других,

– говорит Багинский.

Проект стал мультиформатным: 1 июля во Флоренции открылась тематическая витрина LuisaViaRoma и она будет актуальна до 14 июля, а впоследствии стартовала продажа лимитированной коллекции, созданной в коллаборации с ритейлером.

Главным символом проекта стал колосок пшеницы, которыми украсили два головных убора по коллаборации; из колосков сплетенный логотип бренда на входе в LuisaViaRoma; а украинское пшеничное поле – основная локация видео, транслируемая на витрине. Также в подарочном наборе для инфлюэнсеров представили один из семи головных уборов по коллаборации, брошь с колоском пшеницы, деревянный гребешок и гайд по заплетанию косы, которая идеально подойдет в летнюю погоду. В каждой упаковке также есть личное послание от Багинского.

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