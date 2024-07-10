Руслан Багінський передав на відновлення "Охматдиту" 1 мільйон гривень

Відомий львівський дизайнер Руслан Багінський, чиї головні убори носять знамениті світові зірки, передав на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" 1 мільйон гривень.

У понеділок, 8 липня, Росія цинічно завдала рекетного удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдиту". Цілеспрямована атака призвела до загибелі 2 людей та 32 постраждалих, зокрема, дітей.

Читайте також Мільйони гривень та підтримка поранених: як українські блогери допомагали "Охматдиту"

Руслан Багінський перерахував кошти "Охматдиту"

Чимало відомих інфлюенсерів відкрили банки на відновлення "Охматдиту", а українські компанії переводили значні суми на допомогу. Дизайнер найвідоміших у світі капелюхів також вирішив зробити свій внесок та перерахував на відбудову лікарні 1 мільйон гривень.

Російські ракети поцілили не тільки у лікарню, а й у віру в безпеку, у наші серця. Сьогодні висновок один: наша єдність – єдиний метод боротьби з терором. Відбудувати віру можемо тільки ми самі, як це зробили лікарі, рятувальні служби, волонтери, військові та кияни, що разом розбирали завали,

– написав засновник бренду Ruslan Baginskiy.

Благодійність Руслана Багінського

У 2020 році дизайнер передав один мільйон гривень в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова і Коломийську центральну районну лікарню. Кошти виділили на необхідне медичне обладнання, яке допомагає в боротьбі з коронавірусом.

Зазначимо, що Руслан Багінський вже не вперше жертвує гроші. У перший день війни, 24 лютого, засновник бренду Ruslan Baginskiy перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень.

Навесні 2022 року бренду Ruslan Baginskiy запустив патріотичний дроп бейсболок у жовтому та блакитному кольорі. Всього за тиждень кепки з патріотичного дропу придбали на суму 1 356 967 гривень. Всю суму дизайнер передав до фонду Сергія Притули.