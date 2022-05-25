Румунські акторки підкорили Каннський кінофестиваль жовто-синіми сукнями: красиві кадри
Чимало гостей Каннського кінофестивалю обирають вбрання в синьо-жовтих кольорах, демонструючи таким чином свою підтримку Україні. Дві румунські акторки здивували фотографів на фотоколі своїми вражаючими аутфітами.
Колір року Very Peri, який обрав інститут Pantone вже далеко відійшов на другий план. Тепер чимало знаменитостей створюють свої образи у блакитно-жовтих кольорах, які відповідають кольорам нашого прапора.
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На червону доріжку зірки виходять з синьо-жовтими стрічками, хустинами та навіть складають цілі образи. Так, на Каннському кінофестивалі висловити свою підтримку Україні вирішили румунські акторки.
До фотоколу Мара Бугарін і Мара Вікол вийшли у жовтих та синіх образах. Білявка Мара Бугарін одягнула жовту сукню довжини міді з горловиною, об’ємними рукавами та рюшами. Її look доповнили світло-жовті босоніжки. Мара Вікол одягнула синю атласну сукню з вирізом на талії.
Дівчата є головними акторками фільму "Метроном" режисера Александра Белика. Картина розповідає історію 17-річної дівчини Анни, яка дізнається про те, що її хлопець має намір втекти з країни назавжди за кілька днів. Закохані вирішують провести кілька днів разом. Події у фільму розгортатимуться восени 1972 року.
Образи румунських акторок / Фото з Getty Images
Основне про Каннський кінофестиваль
- Володимир Зеленський 17 травня виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. Президент звернувся до учасників через відеозв'язок.
- Лі Чон Че, який зіграв у серіалі "Гра в кальмара" головну роль Кі Хуна під номером 456, підтримав Україну на Каннському кінофестивалі. Він доповнив піджак блакитно-жовтою стрічкою.
- На червону доріжку Каннського кінофестивалю вибігла активістка. Вона мала намальований український прапор на тілі, де також писало "Припиніть нас ґвалтувати".
- У Каннах відбулася прем’єра фільму "Памфір". Показ пройшов з аншлагом, завершили його рекордні 6-хвилиннні овації глядачів. Акторка фільму Соломія Кирилова вийшла на сцену у розкішній сукні бежевій сукні з блакитними вставками від дизайнера Івана Фролова.
- Британська кіноакторка Тільда Свінтон підтримала Україну в Каннах. Зірка "Доктора Стренджа" та "Пам'яті" прийшла на червону доріжку у блакитній сукні. Свій образ доповнила сумкою жовтого кольору.