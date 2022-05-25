Румунські акторки підкорили Каннський кінофестиваль жовто-синіми сукнями: красиві кадри

Чимало гостей Каннського кінофестивалю обирають вбрання в синьо-жовтих кольорах, демонструючи таким чином свою підтримку Україні. Дві румунські акторки здивували фотографів на фотоколі своїми вражаючими аутфітами.

Колір року Very Peri, який обрав інститут Pantone вже далеко відійшов на другий план. Тепер чимало знаменитостей створюють свої образи у блакитно-жовтих кольорах, які відповідають кольорам нашого прапора.

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На червону доріжку зірки виходять з синьо-жовтими стрічками, хустинами та навіть складають цілі образи. Так, на Каннському кінофестивалі висловити свою підтримку Україні вирішили румунські акторки.

До фотоколу Мара Бугарін і Мара Вікол вийшли у жовтих та синіх образах. Білявка Мара Бугарін одягнула жовту сукню довжини міді з горловиною, об’ємними рукавами та рюшами. Її look доповнили світло-жовті босоніжки. Мара Вікол одягнула синю атласну сукню з вирізом на талії.

Дівчата є головними акторками фільму "Метроном" режисера Александра Белика. Картина розповідає історію 17-річної дівчини Анни, яка дізнається про те, що її хлопець має намір втекти з країни назавжди за кілька днів. Закохані вирішують провести кілька днів разом. Події у фільму розгортатимуться восени 1972 року.



Образи румунських акторок / Фото з Getty Images

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