В белой рубашке с корсетом: звезда "Венздей" Дженна Ортега показала стильный образ

Сериал от Netflix "Венздей" не только бьет рекорды по просмотрам, главная героиня ленты также приобретает большую популярность. 20-летняя актриса сейчас собирает вокруг себя сотни тысяч фанатов со всего мира, а ее образами вдохновляются многие модницы.

У сериала "Венздей" есть все шансы стать самой популярной лентой декабря. Он наделал в сети много шума, поэтому все видевшие вирусные видео в Tik Tok с движениями Венздей Аддамс просто не могли обойти его стороной.

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Бриллиантом этого сериала является дочь Мортиши и Гомеса Аддамсов – Венздей, проживающая типичный кризис подросткового возраста, хочет отстраниться от родителей и сбежать из школы. Эту роль блестяще сыграла 20-летняя латиноамериканская актриса Дженна Ортега.

Юная девушка с большими глазами, пухлыми губами и невыразимой красотой просто очаровала всех зрителей. В кинематографе Дженна уже десять лет. Она начала меняться в сериалах в детском возрасте, а в 15 лет получила престижную премию Imagen за роль в сериале Disney "Жизнь Гарли", в том же году снялась в "Железном человеке".

Сейчас она приковывает к себе все свое внимание. Несмотря на свой небольшой рост (155 сантиментров), она стала настоящей иконой стиля для подростков, желающих повторить ее модные выходы.

Образ Дженны Ортеги

Так, в сети появились фото стильного образа актрисы, в котором она соединила классическую рубашку со стильными элементами гардероба, создав интересный look.

Красавица надела белоснежную рубашку, которую дополнила черным корсетом с пуговицами и коротким черно-белым галстуком. На низ девушка надела черные классические брюки и ботинки на каблуке.

Дженна завязала волосы в хвост и сделала на лице насыщенный макияж в стиле Венздей Аддамс с черными тенями на веках. Также визажисты накрасили ей губы коричневой помадой. В руках актриса держала необычную сумку в виде игрушки.



Стильный образ Дженны Ортеги / Фото с Instagram



Стильный образ Дженны Ортеги / Фото с Instagram