Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханда Эрчел очаровала блестящим образом с украшениями

Одна из самых красивых турецких актрис, главная героиня сериала "Постучись в мою дверь" Ханда Эрчел поделилась с подписчиками эффектным образом. На фотографиях она показала немало украшений из своей коллекции.

Армия поклонников турецкого любовного сериала растет с каждым днем, а их главные герои вызывают у зрителей еще больший интерес. За инстаграм-страницей актрисы уже следит 26 миллионов человек.

Смотрите также Купальник с шортами и юбкой – будущий хит лета: стильные образы подсмотрели у Эльзы Хоск

Знаменитость любит делиться со своими пылкими поклонниками фотографиями и часто показывает свои жизненные образы.

Гардероб популярной киногероини состоит из яркого наряда и вещей с самой разнообразной расцветкой. 28-летняя актриса – настоящий романтик, поскольку обожает надевать блузы с рюшами, цветочные платья, юбки миди и обувь на каблуке.

Актриса также предпочитает соблазнительные и блестящие наряды. Кареглазая красавица опубликовала в своем профиле подборку новых фотографий в эффектном аутфите.

Ханда Эрчел надела соблазнительный костюм из серебристых пайеток, состоящий из топа на бретельках и юбки мини. Стилисты сделали ей роскошный макияж и создали на волосах мокрый эффект. Такой смелый образ знаменитость дополнила огромным количеством украшений.

Девушка надела серебристые серьги-кольца, кафф, объемный чокер, несколько цепочек с кулоном "Н", объемные перстни и много браслетов.

Поклонники звезды могут и себе присмотреть аксессуары, которые идеально дополнят праздничный образ.



Эффектный образ Ханды Эрчел / Фото из инстаграма звезды



Эффектный образ Ханды Эрчел / Фото из инстаграма звезды



Эффектный образ Ханды Эрчел / Фото из инстаграма звезды