Звезда фильма "Меню" Аня Тейлор-Джой ошеломила выбором платья на Critics' Choice Awards

Популярная актриса Аня Тейлор-Джой недавно сверкала на красной дорожке премии Critics' Choice Awards. Для светского выхода блондинка выбрала несколько откровенное платье с прозрачным низом.

Звезда фильма "Меню" Аня Тейлор-Джой появилась на торжественной церемонии вручения премий Critics' Choice Awards.

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Что известно о фильме "Меню"

Фильм рассказывает о таинственном шеф-повара Словика элитного островного ресторана, организовавшего авангардный ужин для своих гостей. В центре внимания оказывается десятка богатых и влиятельных людей, отправляющихся на отдаленный остров Готорн.

Среди всех единственной «незапланированной» гостей Марго, которую сыграла Аня Тейлор-Джой. Именно она стала причастна к смертельным поворотам в ресторане.

Образ Ани Тейлор-Джой на Critics' Choice Awards

Звезда сериалов и фильмов "Ход королевы", "Ведьма", "Сплит", "Прошлой ночью в Сохо", "Варяг" Аня Тейлор-Джой выбрала для церемонии Critics' Choice Awards стильное платье от бренда Dior.

Знаменитость является посольством известной марки, поэтому часто выбирает платья именно от французского Модного дома. Для состоявшейся минувшей реку церемонии "Золотой глобус" Dior Couture сшил специально для актрисы ее знаменитое изумрудное платье. Затем на всех церемониях актриса выбирает изделия, которые создает Мария Грация Кьюри.

На Critics' Choice Awards Аня Тейлор-Джой выбрала бежевое платье на бретельках с прозрачной вставкой, которая не скрывала нижнего белья девушки. Платье дополнено стильными вставками в стиле рыбьей чешуи.

Образ звезды дополняли роскошные босоножки с камешками, драгоценное колье и массивный браслет. Белокурые волосы стилисты зачесали в высокий пучок, а визажисты нанесли эффектный макияж с акцентом на черные веки.



Роскошный образ Ани Тейлор-Джой / Фото с Instagram