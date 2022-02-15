Зои Кравиц покорила сеть съемкой для глянца Elle в эффектных образах с цветами

33-летняя актриса Зои Кравиц снялась для американского глянца Elle. Знаменитость стала главной героиней мартовского номера.

Одна из главных героинь сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц порадовала своих поклонников роскошной фотосессией для издания Elle.

Читайте также Звезда "Эйфории" Сидни Свини снялась для обложки Cosmopolitan в платье Gucci: эффектная фотосессия

33-летняя актриса позировала для обложки глянца в черном комбинезоне от Saint Laurent. Изделие с глубоким разрезом на груди и животе украшает красный мак. Знаменитость позировала на песке. Съемки происходили в разный период дня – от солнечного дня до вечернего заката.

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Когда стемнело, фотограф сделал роскошные фото на фоне океана в длинном черном платье с подертостями и шлейфом от дизайнера Рика Оуэнса. Образ Зои довершал чокер с массивным красным цветком.



Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle



Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Знаменитость также позировала на матрасе в черно-белом платье от Marni, в черном боди Givenchy. Ее аутфит также дополнял чокер с белым массивным цветком.

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Зои примерила черный купальник Schiaparelli с главным атрибутом съемки – розовыми цветами, красный комбинезон и черный трикотажный костюм. На одной из фото стилисты добавили головной убор с цветами с отсылкой к "иконическому" образу художницы Фриды Кало, часто носившей в волосах заплетенные цветы.

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle