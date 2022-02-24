Знаменитый инфлюэнсер Леони Ханне с 4-миллионной аудиторией поддержала Украину

Известный немецкий инфлюэнсер Леони Ханне, сотрудничающая со всеми возможными брендами со всего мира, поддержала в своем инстаграме Украину.

Блогер Леони Ханне сейчас находится в Италии. Она приехала на Миланскую Неделю моды. Но, несмотря на это, инфлюэнсер не забыла вспомнить об Украине в своей социальной сети.

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Леони, за инстаграм-страницей которой следят более 4 миллионов человек со всего мира, опубликовала инстаграм-сторис со словами поддержки нашей стране. Оказывается, бойфренд Леони – Алекс Галиевский родом из Украины и переехал в Германию в маленьком возрасте.

Проснулась сегодня с разбитым сердцем. Мои мысли вместе со всеми в Украине. Алекс со своей семьей родом из Украины и приехал в Германию, когда был маленьким. Он вырос рядом с российской границей. Думаю сегодня о каждом из вас и молюсь о мире,

– написала Леони Анне.

Знаменитость поставила разбитые сердца у инстаграм-поста с заголовком "В столице Украины раздались взрывы после того, как Путин объявил о военной операции России".



Леони Ханне поддержала Украину / Фото с инстаграм-сторис



Леони Ханне поддержала Украину / Фото с инстаграм-сторис

Леони Ханне неоднократно надевала наряды от украинских брендов. У знаменитости есть в своем гардеробе изделия от отечественных марок J'Amemme, Santa Brands и NUÉ.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!