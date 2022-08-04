В бежевом костюме: Злата Огневич ошеломила классическим образом от украинского бренда

Певица Злата Огневич похвасталась новым стильным образом. Артистка позировала в классическом костюме украинского бренда OMiNA.

Артисты продолжают поддерживать украинские бренды, активно работающие во время войны. Злата Огневич для новой съемки выбрала наряд, подчеркивающий ее утонченную фигуру.

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Злата Огневич очаровала стильным образом

Исполнительница позировала на камеру в классическом костюме бежевого цвета от бренда OMiNA, состоявшего из длинных широких брюк и удлиненного oversize пиджака. Дополнила look коричневым топом на одно плечо. Из обуви выбрала бежевые босоножки на каблуке.

Изюминку образу добавила оригинальная прическа – Злата заплела волосы в тонкие косы, собрав их в пучок сверху. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и чудесным блеском на губах. Среди аксессуаров ее аутфит завершили серьги.

Спасибо, что в такие сложные времена украинские дизайнеры продолжают работать и, кстати, классно поддерживать украинскую экономику,

– написала Злата под фото.



Злата Огневич в костюме бренда OMiNA / Фото из инстаграмма певицы



Злата Огневич в костюме бренда OMiNA / Фото из инстаграмма певицы