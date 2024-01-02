Злата Огневич увлекла красивым платьем с цветочным чокером: эффектный аутфит

Певица Злата Огневич поделилась с поклонниками своим образом, который она примеряла в новогоднюю ночь.

Украинская исполнительница и главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич, за которой следят почти полмиллиона поклонников в инстаграмме, продемонстрировала аутфит, состоявший из платья и чокера.

Смотрите также Найдено фото Меган Маркл, в котором она позирует в платье Санты: красивые фото

Большинство звезд перестали праздновать Новый год в громких компаниях и предпочитают спокойную обстановку с родными. Злата Огневич отправилась на отдых с мамой в Буковель, впрочем перед отпуском посетила новогоднюю фан-зону украинского радио, где исполнила свой хит "Буревиями".

Образ Златы Огневич

На выступление певица надела мини-платье на бретельках в гусиную лапку в белых и черных цветах. Платье было украшено объемными чашками, подчеркивающими зону декольте.

Злата дополнила образ кожаными лосинами и черным чокером с цветочной аппликацией. Такой аксессуар был настоящим хитом в 2023 году. Чокеры с цветами разных размеров стали мастхевом любых праздничных образов.

Исполнительница распустила волосы и дополнила образ массивными золотыми серьгами и серебряными часами. На лице она сделала легкий макияж с акцентом на коричневые веки и губы.



Праздничный образ певицы / Фото из инстаграмма Златы Огневич

В публикации певица поблагодарила всех, кто помогает стране во время войны и отметила, что продолжает не только верить в победу, но и действовать.

Публикация Златы Огневич

Спасибо нашим защитникам, всем силам обороны, подразделениям, разведке, пограничникам, службе безопасности, ГСЧС, врачам, волонтерам, парамедикам. Тем, кто находится в плену по праздникам. Благодарю тех, кто держит страну на своих человеческих плечах. И тем, кто продолжает этот непростой путь.



Благодарю вас, украинцы, за то, что храните Силу и Веру в себе. За донаты, неравнодушие, чувство юмора, креатив, огромную широту души, самоотверженность! Я пишу эти слова, а в глазах – слезы, они от осознания, насколько круты и сильны наши люди.



Я верю каждому из вас! Что бы там ни произошло – идем на Свет, идем на Жизнь! Я продолжу мечтать о Победе и Мире. Я продолжу верить и действовать.