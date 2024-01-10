Злата примерила на себе страстный и смелый образ и опубликовала его на своей личной странице в инстаграмме. Певица рассказала несколько интересных фактов о своем новом альбоме.

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Премьера запланирована на пятницу, 12 января, в день рождения Златы. Все песни в альбоме автобиографические, некоторые из них – авторские. Кроме песни "Віддаю" слушатели смогут услышать 4 новых сингла. Одна из песен даже посвящена шоу "Холостячка", в котором Злата Огневич была главной героиней. А еще в день премьеры альбома выйдет клип на трек "Все не випадково", где будут эксклюзивные кадры с детства и студенческих лет.

Певица дополнила эту эксклюзивную информацию страстными фото. Она позировала перед камерой фотографа в зеркале. Злата Огневич надела черный кожаный тренч на обнаженное тело и даже приоткрыла его, чтобы продемонстрировать зону декольте.

Образ исполнительницы дополнял серебристая цепочка с кулоном и серьги. Макияж был исполнен в нежных тонах с акцентом на красную помаду на губах.

Поклонники уже успели засыпать Злату приятными комментариями:

"So hot. Уверена, что этот альбом будет в наушниках 24/7";

"Сексуальная девушка. Клипом заинтриговала";

"Просто вау. Как стильно и красиво";

"Мама родная, это пожар";

"Очень жарко";

"Ты невероятно красивая".



Откровенный образ Златы Огневич / Фото с инстаграмма певицы



Откровенный образ Златы Огневич / Фото с инстаграмма певицы