Тренды 2023 года: какие зимние кроссовки предлагают нам известные бренды

Кроссовки – это спасение для тех, кто проводит значительную часть дня на ногах или предпочитает пешие прогулки и активный отдых. Однако зимой нужно подобрать особые модели любимой обуви.

В этом сезоне 24 Канал советует присмотреться к зимним кроссовкам с массивной подошвой. Чтобы они были более практичны, можно выбирать модели, объединяющие несколько материалов. А яркий цвет станет отличным акцентом в образе.

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Больше о популярных веяниях, которые будут актуальны в 2023 году, рассказываем дальше.

Комбинирование материалов

Кожа может сочетаться с текстилем, ищите красочные акценты из шерсти и замши. Резиновые элементы делают обувь более практичной для непредсказуемой зимней погоды.

Шерсть и мех

Эти материалы делают обувь теплой – идеальный выбор для морозных дней. Также это деталь, которая внешне придает паре текстурный контраст.

Массивная подошва

Массивная подошва продолжает оставаться в тренде, но теперь дизайнеры экспериментируют с ее формами и материалами. Появление низа из эластичных и амортизационных материалов повышает комфорт и прочность.

Яркие цвета

Просмотрите свой гардероб – возможно вам не хватает акцентов. Выбор от смелых красных и синих до пастельных оттенков позволяет создавать выразительные и стильные образы.

Водонепроницаемость

Поинтересуйтесь у продавцов, имеют ли кроссовки защиту от влаги. Сейчас много водонепроницаемых материалов и технологий, которые гарантируют, что ваши ноги остаются сухими даже в условиях зимних осадков.

Технические элементы

На этот пункт следует обратить внимание тем, кто ищет зимние кроссовки для детей. Встроенные светодиоды или светоотбивающие полоски сделают ребенка заметным для водителей в темное время суток.