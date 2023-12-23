Шпаргалка на все случаи: с чем носить разные головные уборы
Источник:gulevatatanja
Головные уборы не только защищают от холода, но помогают выражать индивидуальность. И стандартные шапки, и модные бейсболки и шляпы, правильно скомбинированные с другой одеждой, могут стать ключевым элементом вашего образа.
Аксессуар в портретной зоне может определить атмосферу аутфита и придать ему выразительности. Кроме того, учет цветов, фактуры и стилей головного убора и одежды способствует его гармоничности.
К теме Не берите все одного цвета: как соединить шапку, шарф и варежки
Конечно, не обязательно всегда носить шляпу с шерстяным пальто, а балаклаву с короткой курткой. Существует много комбинаций сочетаний, и некоторыми из них в инстаграмм-блоге поделилась украинская стилистка gulevatatanja.Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.
Что надеть под пуховик
Здесь вам пригодятся все кэжуальные аксессуары: шапки, балаклавы, бейсболки и даже теплые наушники. Актуальные модели смотрите ниже.
Какие головные уборы надеть под пуховик / Фото из инстаграммы gulevatatanja
Что подобрать к пальто
К этому элегантному наряду можете добавить также берет, теплую панаму, шляпу или капор. От слишком грубых аксессуаров лучше отказаться.
Какие головные уборы надеть под пальто / Фото из инстаграммы gulevatatanja
Стилизируем дубленку
Все те же кежуальные варианты целесообразны. Особенно хорошо впишется балаклава.
Какие головные уборы надеть под дубленку / Фото из инстаграммы gulevatatanja
Пуховик, имеющий крой пальто
К однотонной спокойной верхней одежде можете добавить яркую акцентную шапку.
Какие головные уборы надеть под пуховик / Фото из инстаграммы gulevatatanja
Тренч и головной убор
Здесь можете добавлять все самые нежные варианты аксессуаров, которые есть в гардеробе.
Какие головные уборы надеть под тренч / Фото из инстаграммы gulevatatanja
Шуба и головной убор
Сочетайте фактуры – тедди, кожу или шерсть. Так образ получится полноценным.
Какие головные уборы надеть под шубу / Фото из инстаграммы gulevatatanja
Куртка
Какие головные уборы надеть под куртку / Фото из инстаграммы gulevatatanja
Теплые, легкие, темные и светлые бейсболки – отличный выбор.