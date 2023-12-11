Их советуют стилисты: как выглядят самые модные ботинки этой зимой

Покупать зимнюю обувь нужно продуманно: понять свои потребности, просмотреть уже собранный гардероб и конечно – ознакомиться с трендовыми позициями. Ведь именно ботинки будут задавать тон вашим образам на протяжении всего холодного времени.

Снег и морозы – не повод отказывать себе в стильных луках. Производители уже давно научились совмещать тренды с комфортом, а потому найти модную и надежную обувь на зиму – вполне реально. Главное – понимать, какая пара будет действительно актуальна в этом году.

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Чтобы вы шли в магазины уже с пониманием тенденций моды, украинская стилистка Дария Шакиро поделилась подборкой самых модных зимних ботинок 2023/24.

Минималистичные

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Эта обувь не имеет ничего лишнего. Совершенно универсальные модели, которые вы сможете соединить почти со всем в гардеробе. Идеальный вариант на каждый день.



Минималистичная обувь на зиму / Фото инстаграмм di_shakiro

Массивная подошва

Эти ботинки – для тех, кто боится замерзнуть и не любит панически обходить лужи. В этом году это одна из самых популярных моделей из-за своего удобства, универсальности и немного бунтарского вида.



Трендовые ботинки с массивной подошвой / Фото инстаграмм di_shakiro

Интересные

А это – для экспериментаторов. Подобрать образ под них трудно, ведь и форма необычная, и цвета нуждаются в обдумывании. Но если справитесь со стилизацией, то получите лук, который будет точно отличаться оригинальностью среди других.



Необычные ботинки для интересных образов на зиму / Фото инстаграмм di_shakiro

Ботильоны



Стильные ботильоны на зиму / Фото инстаграмм di_shakiro

На невысоких каблуках ходить будет гораздо удобнее. Ну и, конечно, чем более устойчив каблук, тем увереннее вы будете чувствовать себя. Такая пара очень хорошо сочетается со всем: от классических платьев до бегги-джинсов.



