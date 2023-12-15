Не ходите всю зиму в брюках: теплые платья, которые впишутся в любой гардероб

В холодное время года не стоит бояться платьев и юбок: если выбрать правильные модели, то они и согреют вас и разнообразят ежедневные образы. Рассказываем, какие зимние платья стоит купить в этом сезоне, чтобы наконец "подружиться" с такими вещами.

Бывает, что мы покупаем красивые зимние платья, а потом они годами лежат в нашем шкафу. То погода не подходит, то обувь не можем подобрать, то под куртку не подходят. А уже через несколько сезонов они становятся неактуальными и отправляются на дальние полки шкафа. Чтобы такого не случалось, покупайте универсальный наряд, который сможете легко вписать в образ с другими вещами.

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Подборкой удачных луков с платьями поделилась украинская стилистка Ната Москаленко.

Вязаное платье макси

Очень универсальный вариант. Сочетайте его с ботильонами на каблуке, сапогами или грубыми ботинками. Верхней одеждой может быть дубленка, пальто, пуховик средней длины, а также длины макси.

Теплое фланелевое миниплатье

Эта вещь подойдет под любую верхнюю одежду длины миди или макси. Что касается обуви, то выбирайте сапоги-трубы, ковбойские, массивные ботинки и даже Ugg.

Миди платье с драпировкой

Хорошо сочетается с пальто, пуховиком, дубленкой и шубой. Из обуви под такое платье самым лучшим вариантом будут сапоги, которые заходят под низ платья.

Платье миди или мини с контрастным воротником

Очень нежный вариант. Он подойдет и для повседневной жизни, и на праздники.

Обуйте под него сапоги-трубы, или сокс-бутс с каблуками и без. Чтобы не замерзнуть, набрасывайте пальто миди.

Кожаное мидиплатье

Смело утепляйтесь – сочетайте кожаные платья с водолазками под низ и экспериментируйте со стилизацией.



К такой длине будут подходить сокс-сапоги и грубые сапоги. А вот сверху можно надеть не только пальто, но и дубленку миди или шубу средней длины.

Объемное платье-свитер

Да-да, они все еще в моде. Только нужно выбрать актуальный вариант. Не смотрите на приталенные модели или вязки "косичками".